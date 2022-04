Hospizverein Miltenberg: Neuer Vorsitzender wünscht sich frühere Kontaktaufnahme

Sie sind nicht nur beim Sterben da

Miltenberg 05.04.2022 - 14:31 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Therapeutin hält die Hand einer todkranken Bewohnerin. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Oft dauert es eine ganze Weile, bis sich Angehörige entscheiden, den Hospizverein zu kontaktieren. »Früher sind die Patienten eher auf uns zugekommen«, sagt Alois Sauer. Für Hospizbegleiter wäre es schön, dass sie die Patienten kennenlernen, wenn diese noch reden und von sich erzählen können. Der 68-Jährige denkt an eine Hospizbegleiterin aus seinem Verein, die ihre Patientin ein ganzes Jahr lang unterstützen durfte: »Die beiden sind ins Kino und gemeinsam spazieren gegangen.« Kennt man einen Patienten schon ein bisschen, bevor es dem Ende entgegengeht, kann dieser auch in der Sterbephase besser begleitet werden.

Sehr flexibel

Oft werde Falsches in das Wort »Hospiz« hineininterpretiert. Das ist, obwohl es die Hospizbewegung schon so lange gibt, laut Alois Sauer bis heute ein großes Problem. Wer »Hospiz« hört, denkt meist sofort an die letzten Lebenstage. Das sei ein wenig so, wie wenn der Pfarrer zur Letzten Ölung geholt wird: »Man fragt sich, ist es tatsächlich schon so weit?« Doch Hospizbegleiter kämen nicht nur, wenn es keine Hoffnung mehr gibt. »Wir helfen generell in schwierigen Lebenssituationen, zum Beispiel auch dann, wenn ein Mensch eine schlimme Diagnose erhält.« Grundsätzlich seien die Begleitungen sehr flexibel: »Man kann sie auch unterbrechen, sollte zwischendurch kein Bedarf bestehen.«

Der Leidersbacher Alois Sauer ist neuer Vorsitzender des Ökumenischen Hospizvereins.

Während der Corona-Krise sind die Bedingungen für Hospizarbeit nicht eben ideal. Zeitweise war es überhaupt nicht möglich gewesen, zu sterbenden Menschen ins Heim zu gehen. Trotz der schwierigen Umstände wurden im vergangenen Jahr hundert Menschen begleitet, so Sauer. »In diesem Jahr haben wir bereits 30 Begleitungen abgeschlossen, nachdem Patienten verstorben sind, 20 Begleitungen laufen im Moment.« Dass es gerade zu Beginn der Corona-Krise sehr viele Menschen gab, die alleine in einer Einrichtung sterben mussten, sei sehr schlimm gewesen. Dennoch macht Alois Sauer der Politik keine Vorwürfe: »Ich hätte diese Entscheidung nicht treffen mögen.«

Hohe Inzidenzen

Nach wie vor müssen sich die Hospizbegleiter jedes Mal testen, wenn sie zu einem Patienten gehen. Noch immer vor setzen sie eine Maske auf: »Was die Kontaktaufnahme natürlich nicht eben einfacher macht.« Angesichts der hohen Inzidenzen sind im Moment auch nicht alle Hospizbegleiter bereit, zu einem schwerkranken Menschen zu gehen. Jeder darf für sich selbst entscheiden, ob er dieses Risiko auf sich nimmt. Nachdem es einen großen Pool an Hospizbegleitern gibt, kann die Nachfrage nach Hilfe dennoch gedeckt waren. Eine vielköpfige Truppe ist laut Sauer in der Hospizarbeit prinzipiell nötig, da Begleitungen nur dann zustande kommen, wenn »die Chemie« stimmt.

Unangenehme Realität

Beim Thema »Tod« neigen die Menschen dazu, den Kopf in den Sand zu stecken. Der unangenehmen Realität, dass das eigene Leben irgendwann endet, möchte man so lange wie möglich ausweichen. Angesichts dieser Tatsache ist es nachgerade erstaunlich, dass so viele Menschen bereit sind, sich dennoch ehrenamtlich in der Hospizbegleitung zu engagieren.

Alois Sauer begann sich aufgrund seiner 25-jährigen Tätigkeit im Rettungsdienst für Hospizarbeit zu interessieren. Im Jahr 2017 nahm er an einer Schulung teil. Heute engagiert er sich nicht nur in der Hospizbegleitung. Der Leidersbacher klärt außerdem über Vollmachten und Patientenverfügungen auf.

So nachvollziehbar der Wunsch ist, sich alles vom Leibe zu halten, was mit Tod und Sterben zu tun hat: Wer das Thema strikt zu vermeiden sucht, muss womöglich dann, wenn das Schicksal zuschlägt, mit bitteren Konsequenzen rechnen. »Deswegen brennt mir das Thema Vorsorgevollmacht so unter den Nägeln«, erklärt der ehemalige Bürgermeister von Leidersbach. Viele Menschen dächten, dass ihr Ehepartner alles regeln darf, wenn sie selbst etwa aufgrund eines Verkehrsunfalls nicht mehr eigenständig entscheiden können. Doch das sei ein Irrtum: Nur, wenn eine Vorsorgevollmacht existiert, sei dies rechtlich möglich.

Intensiv auseinandersetzen

Auch sollte man sich, bevor eine schlimme Krankheit manifest wird, überlegen, welche ärztlichen Behandlungen man haben möchte. Dies wird in einer Patientenverfügung festgelegt. Menschen, die sich bei Sauer über Patientenverfügungen informieren, sagen zu Beginn meist: »Künstliche Ernährung kommt für mich auf keinen Fall in Frage!« Dann bremst Sauer: »Warten Sie ab, wir gehen diesen Fragebogen hier systematisch durch.« Meist dauert es zwei Stunden, bis alle Fragen rund um die Vorsorgevollmacht und die Verfügung geklärt sind. Fertig ist beides dann noch nicht. Zu Hause muss sich jeder Ratsuchende noch mal intensiv mit allem auseinandersetzen.

PAT CHRIST

Stichwort: Hospizbewegung 1967 gründete Cicely Saunders in London das St. Christopher's Hospiz. Daraus entstand bis heute eine große Bürgerbewegung. Dieser Bewegung geht es nicht zuletzt um Menschlichkeit und Menschennähe in einer zunehmend technisierten Medizin. Der Ökumenische Hospizverein in Miltenberg kann unter Tel.: 06022-7093084 oder info@hospizverein-miltenberg.de kontaktiert werden. (pat)