Ökumenische Rahmenvereinbarung in Buchen unterzeichnet

Blick in den Neckar-Odenwald

Kirchenrätin Anne Heitmann und Weihbischof Peter Birkhofer unterzeichneten in der Buchener Stadtkirche die ökumenische Rahmenvereinbarung.

Kirche: Hoher Besuch ist am Samstagnachmittag nach Buchen in die katholische Stadtkirche St. Oswald gekommen: Die evangelische Kirchenrätin Anne Heitmann und Weihbischof Peter Birkhofer unterzeichneten mit anderen Vertreter der beiden Kirchen die erste ökumenische Rahmenvereinbarung auf Dekanatsebene in Baden. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wies Johannes Balbach, katholischer Dekan des Dekanats Mosbach-Buchen, darauf hin, dass in Baden bisher weit über hundert ökumenische Rahmenvereinbarungen auf der Ebene von Pfarreien und Seelsorgeeinheiten abgeschlossen worden seien. Eine solche Vereinbarung auf Dekanatsebene sei allerdings ein Novum. »Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet; und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung.«

Weihbischof Birkhofer bezog sich in seiner Ansprache auf die zuvor vorgetragene Lesung aus dem ersten Brief an die Korinther und erinnerte an den Titel »Damit alle eins sind« einer Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Ökumene umfasst nach den Worten des Weihbischofs vier Aspekte: Gegenseitiges Lernen, Dialog, Ökumene der Märtyrer und geistliche Aspekte. Kirchenrätin Anne Heitmann sieht die Ökumene als einen Prozess an. Man müsse sich ständig fragen, ob man noch auf Kurs sei. »Die Vereinbarung ist eine verlässliche Karte in der Hand«, sagte sie. Der Kompass sei die Heilige Schrift.

Birkhofers »Chef« Erzbischof Stephan Burger war zwei Tage vorher anlässlich des großen Blutfeiertags zu Gast in Walldürn. Dort trug sich der Oberhirte der Diözese Freiburg ins Goldene Buch der Stadt ein.

Kommunales: Mit einer großen Überraschung endete die Bürgermeisterwahl in Höpfingen. Bereits nach dem ersten Wahldurchgang erhielt der Herausforderer und Höpfinger Gemeindekämmerer Christian Hauk rund 68 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Amtsinhaber Adalbert Hauck entfielen rund 24 Prozent, auf den örtlichen TSV-Vorsitzenden Michael Volk rund sieben Prozent. Damit scheidet der 54-jährige Adalbert Hauck bereits nach einer Wahlperiode aus dem Amt aus. Mit dem 34-jährigen Christian Hauk haben sich die Höpfinger nicht nur für einen deutlich jüngeren Rathauschef entschieden, sondern auch für einen Mann, der - wie sein Vorgänger - in Höpfingen aufgewachsen ist.

Medien: Die Sendung »Landesschau« des Südwestrundfunks (SWR) hat über Hardheim und Höpfingen einen vierminütigen Fernsehbeitrag produziert. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, filmte das Drehteam am Römerbad in Walldürn, im Freilandmuseum in Walldürn-Gottersdorf und auf dem Schlempertshof bei Höpfingen. Der Filmbeitrag soll am Freitag, 18.45 Uhr, im SWR-Programm für Baden-Württemberg ausgestrahlt werden.

Martin Bernhard