Ökologische Ausgleichsfläche kompensiert Baum- und Wiesenrodung in Mönchberg

Umweltschutz: Vorhaben am Fahrradweg Richtung Röllbach war mit Unterer Naturschutzbehörde abgestimmt

Mönchberg 29.03.2022 - 12:10 Uhr 2 Min.

Die hier auf unserem Bild mittig zu sehenden Bäume sind noch von einer Streuobstwiese, welche die Ackerfläche am Fahrradweg von Mönchberg nach Röllbach, teilte, übrig. Die Rodung erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde - der Landwirt wird eine ökologische Ausgleichsfläche oberhalb des Ackers anlegen. Diese Ausgleichsfläche fällt größer aus als das gerodete Areal.

Zudem wird aufgrund dieses Eingriffes in die Natur oberhalb des Ackers eine ökologische Ausgleichsfläche angelegt, welche größer als das gerodete Stück ausfällt. "Das Vorhaben wurde durch den Vorhabensträger im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde Miltenberg (UNB) abgestimmt", teilte Susanne Seidel aus dem Büro von Landrat Jens Marco Scherf und der dortigen Pressestelle auf Nachfrage unseres Medienhauses mit. Es habe bereits im Februar 2021 eine Ortseinsicht zusammen mit der UNB stattgefunden.

Auf Steinkauze überprüft

"Das Vorhaben befindet sich in einem Steinkauz-Gebiet, darüber hinaus sind weitere Vogelarten wie Grünspecht und Gartenrotschwanz bekannt. Es konnte jedoch bei der Ortseinsicht lediglich eine Baumhöhle vorgefunden werden, welche nach oben hin offen war, es ist daher unwahrscheinlich, dass diese weiterhin als Lebensstätte des Steinkauzes oder anderer Baumhöhlen-Bewohner Verwendung findet.", erklärt Seidel als Ergebnis einer Überprüfung vor Ort.

Der Eigentümer sei darüber informiert worden, dass es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft handelt und gemäß der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in jedem Fall ein Ausgleich oder Ersatz für den Verlust des Grünlands sowie der Streuobstbäume zu erbringen sei. Der Vorhabensträger habe mit Bescheid vom 6. Dezember 2021 die naturschutzrechtliche Genehmigung für die Umwandlung der Streuobstwiese in Ackerfläche erhalten, heißt es aus dem Büro des Landrats.

Ausgleichsfläche geplant

Im Zusammenhang mit der Genehmigung seien verschiedene Auflagen und Bedingungen festgesetzt, welche die Kompensation des Eingriffs einschließen. Im März habe es eine erneute Ortseinsicht durch die UNB gegeben, bei der festgestellt worden sei, dass im östlichen Bereich der vorherigen Streuobstwiesenfläche ein Teil des Bestands erhalten wurde. Die Neuanlage einer Streuobstwiese als Ausgleich sei in der nächsten Pflanzperiode vorzunehmen und müsse dann der UNB gemeldet werden.

Benedikt Hofmann mit seinem Obstbau und Landwirtschaftsbetrieb ist Eigentümer der Fläche. Er verdeutlichte im Gespräch mit unserem Medienhaus, dass er die Rodung ohne Absprache mit der UNB nicht vorgenommen hätte. Besonders wertvolle Bäume seien stehen gelassen worden. Die Rodung sei aus praktischen Gründen erfolgt, auf der Fläche sollen GVO-freie Bio-Sojabohnen angebaut werden. Bäume auf der oberhalb gelegenen Ausgleichsfläche würden dann im Herbst 2022 gepflanzt, so Hofmann.

Auch Mönchbergs zweiter Bürgermeister Eberhard Heider unterstreicht, dass die Rodung in Abstimmung mit der UNB erfolgt sei. Es sei zwar nicht ideal, wenn Grünland und Bäume entfernt würden, aber das Entfernen sei kein illegaler Eingriff gewesen. Heider gibt sich diplomatisch: Auch die Seite des Landwirts müsse verstanden werden, zumal er gegen kein Gesetz verstoßen habe.

Die Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern teilte mit, dass der Vorgang bekannt sei, aber nicht in allen Einzelheiten. Die Kreisgruppe habe keine Kritik an der Vorgehensweise zu äußern, weist aber darauf hin, dass die Vogelschützer es generell bedauern, wenn Streuobstbäume gefällt würden. Das Thema Ausgleichsfläche sei ein zwiespältiges, da Bäume nicht schnell wachsen und erst einige Zeit vergehen würde, bis der "neue" Bestand mit dem vorherigen vergleichbar sei.

mab