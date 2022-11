Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sozialpädagoge Dominik Großmann aus Erlenbach engagiert sich für Umweltstation

KjG in Schonungen

Erlenbach a.Main 25.11.2022 - 10:30 Uhr 3 Min.

Dominik Großmann setzt sich für den Erhalt des KjG-Hauses in Schonungen bei Schweinfurt ein. Dominik Großmann

Wie wir unser Handy nutzen, uns ernähren, uns fortbewegen, was wir anziehen, das alles hat Einfluss auf die Umwelt. In den Bildungsprogrammen der Jugend-Umweltstation kommen diese verschiedenen Aspekte zum Tragen. »KjG-Gruppen und Schulklassen können unter neun Programmen wählen«, erläutert Dominik Großmann. Bei »Fairkleidet« zum Beispiel geht es um nachhaltige Kleidung, bei »Das Klima isst mit« um Ernährung im Einklang mit der Umwelt. Es ist möglich, die Programme im KjG-Haus zu durchlaufen. »Noch häufiger kommen wir mit Leuten aus unserem Team vor Ort.«

Top-Thema Klimawandel

Wie dem Internetauftritt der Einrichtung zu entnehmen ist, finden vor allem 6- bis 17-Jährige die Angebote attraktiv. Top-Thema im vergangenen Jahr war der Klimawandel. Fast ein Drittel der Kinder und Jugendlichen nahmen außerdem an einem Programm teil, bei dem es um Natur und Gemeinschaft ging. Das aktuelle Jahresthema klingt so ungewöhnlich wie spannend: »Feuer«. Inspiriert wurde es laut Großmann durch die Waldbrände der vergangenen Jahre: »Wir gehen unter anderem der Frage nach, was es für den Amazonas bedeutet, wenn der Regenwald abgebrannt wird.« Aber auch die bei Kids beliebten Lagerfeuer kommen nicht zu kurz.

Wird politisch nicht massiv umgesteuert, so der jetzige Stand der Klimaforschung, könnten echte Katastrophen drohen. Das wissen viele junge Menschen und manchen macht es schreckliche Angst. Anders als weltliche Öko-Initiativen wartet die KjG mit etwas auf, das die Ängste dämpfen kann: »Das Spirituelle ist das, was uns trägt und hält, es ist grundsätzlich lebensbejahend und hoffnungsvoll«, sagt der ehemalige Pfarrleiter aus Erlenbach. Antrieb des Engagements sei nicht primär die Angst vor dem Öko-Kollaps: »Motivation ist das Eintreten für die Bewahrung der Schöpfung.«

Zudem zeichnet die KjG aus, dass die Mitglieder Fremdbestimmung und rigide Hierarchien kategorisch ablehnen. Im Selbstversorger-Haus in Schonungen können Gruppen frei nach eigenen Ideen arbeiten - an Öko-Projekten oder in Seminaren etwa zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.

Sanierung dringend nötig

»Leider fallen immer mehr solcher Selbstversorgerhäuser in der Diözese weg«, bedauert Großmann. So schloss zum Beispiel vor wenigen Jahren das Jugendhaus »Maria Immaculata« in Leidersbach. Umso intensiver kämpft der Sozialpädagoge im Moment für den Erhalt des Schonunger Hauses.

Im Koalitionsvertrag ist laut Großmann ein Investitionsprogramm für Jugendbildungsstätten vorgesehen, doch stehe derzeit in den Sternen, ob dies noch in der laufenden Legislaturperiode realisiert wird. Das Programm wäre für das KjG-Haus dringend notwendig, denn es sind Umbau- und energetische Sanierungsmaßnahmen erforderlich. »Wir planen sie bereits seit sechs Jahren.« Vor wenigen Monaten trudelte endlich die Baugenehmigung ein, »doch inzwischen schossen die Baukosten durch die Decke.« Ursprünglich rechnete der TMV-Vorstand mit 1,75 Millionen Euro. »Nun könnten es bis zu drei Millionen Euro werden«, so Großmann

Im Augenblick stellt sich die Finanzierung der Baumaßnahme als die Quadratur des Kreises dar. »Uns fehlen zwischen 600.000 und 800.000 Euro«, so Großmann. Natürlich könnte der Verband hergehen, und die Preise fürs Haus erhöhen. Aktuell kostet eine Einzelübernachtung lediglich 18 Euro. Der Preis reduziert sich bei mehreren Übernachtungen oder einer KjG-Mitgliedschaft. Für 2023 ist eine moderate Erhöhung auf 22,50 Euro geplant. Letztlich ist der Verband bestrebt, das Haus lediglich kostendeckend zu betreiben, denn er möchte, dass möglichst viele junge Menschen die Einrichtung nutzen, und zwar unabhängig vom Geldbeutel.

Kritik an säumiger Politik

So sehr Dominik Großmann als Jugendarbeiter nachvollziehen kann, warum einige Kids der »Letzten Generation« auf teilweise verstörende Weise gegen die Klimapolitik rebellieren, betont er: »Das ist nicht unserer Form.«

Die KjG wolle sich auf andere Weise engagieren, nämlich dadurch, dass Hintergründe erläutert und Zusammenhänge dargestellt werden. »Das ist für mich das große Problem, dass der Zusammenhang zwischen der Ankleberei oder der Tomatensuppe auf Kunstwerken und dem Klimaschutz fehlt«, sagt er. Unbestritten bleibe, dass es die Rebellionen nicht gäbe, hätte die Politik früher und konsequenter gehandelt.

Pat Christ

Stichwort: KjG und Umweltbildung Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Katholische junge Gemeinde (KjG) in der Diözese Würzburg. Der Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung ist seit sehr langer Zeit ein großes Thema. Umweltbildung geschieht heute vor allem durch die Jugend-Umweltstation in Schonungen. Die erhielt bereits 2006 das Qualitätssiegel "Umweltbildung.Bayern". Seit 2017 engagiert sich Dominik Großmann als Mitglied im Vorstand des Vereins "Thomas Morus für den Erhalt des KjG-Hauses. pat