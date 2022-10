Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

ÖDP gibt Kandidaten bekannt

Wahl: Wolfgang Winter und Marianne Krommer

Miltenberg 26.10.2022

Als Listenkandidaten (Land) hat die ÖDP Lauritz Väth (18) aus Sulzbach sowie Günter Vogt (68) aus Miltenberg nominiert, für die Bezirksliste Klaus Vath (53) aus Leidersbach und Wolfgang Winter aus Sulzbach.

Gemeinsam wollen sie dafür kämpfen, dass die ÖDP erstmals den Sprung in den Landtag schafft, heißt es in der Mitteilung weiter. »Die ÖDP im Landtag wäre eine skandalfreie Erfrischung der bayerischen Landespolitik, die viele ja herbeisehnen«, wird etwa Wolfgang Winter zitiert. »Wir wollen die Menschen überzeugen, dass wir ein notwendiges Korrektiv und eine inhaltliche Alternative zur gegenwärtigen Politik sind.« Es müsse unbedingt zwei Öko-Parteien geben, die sich in einem positiven Wettbewerb um die besten ökologischen Weichenstellungen befänden. Aufgabe der ÖDP sei es, dass auf dem Weg zur sozialökologischen Transformation nichts weichgespült werde.

Das sieht auch Marianne Krommer so: Es werde von Monat zu Monat deutlicher: Die Grünen bräuchten ein »ökologisches Korrektiv«. Landesweit verzeichne die ÖDP einen kontinuierlichen Zuwachs auf inzwischen fast 5000 Mitglieder. Damit sehen sie sich als politisch erfolgreichste Oppositionspartei in Bayern. »Wir sind die einzige Oppositionspartei, die Gesetze gegen den Willen der CSU durchbringt«, so Krommer.

