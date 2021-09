Wolfgang Winter: Ein Politiker, der keiner sein will

Zur Person: Wolfgang Winter

Wolfgang Winter ist der Direktkandidat der ÖDP im Wahlkreis Mainspessart-Miltenberg. Der 64-Jährige ist in Amorbach geboren und wuchs in Großheubach auf. Seit 35 Jahren lebt er in Sulzbach. Er kommt, wie er selbst sagt, aus einer »Arbeiterfamilie«. Winter war als kaufmännischer Angestellter in einer Werbeagentur tätig. Seit einem Jahr ist er offiziell Rentner. Der Sulzbacher ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. In seiner Freizeit war Winter lange Zeit Fußballtrainer. Heutzutage gärtnert er gerne und unternimmt Touren mit seinem E-Bike. Laut eigenen Angaben ist er seit 14 Jahren politisch aktiv. Zunächst war Wolfgang Winter in der Rentnerpartei Bündnis RRP. Er wechselte 2015 in die ÖDP, als die beiden Parteien miteinander fusionierten. Zudem ist der 64-Jährige in Sulzbach Seniorenbeirat. ()