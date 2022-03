Odenwaldkrimi aufgelöst

Heimatgeschichte: Horst Eilbacher fasziniert beim HGV Laudenbach Zuhörer mit einem Überfall vor 75 Jahren

Laudenbach 28.03.2022 - 13:13 Uhr 2 Min.

Auf dieses abgelegene Gasthaus im Weiler Wiesenthal verübten am 8. Februar 1947 drei polnische DPs den Überfall, über den Horst Eilbacher in rund zwei Jahrzehnten recherchierte. Horst Eilbacher (links) berichtet über den Überfall. Unterstützt wird er beim Vortrag von Robert May und Dorothee Schlowak.

Kurz nach dem Jahr 2000 stieß er in einer Facharbeit über Besatzungspolitik auf die spannende Geschichte, die 1967 Kilian Seubert als Redakteur des Boten vom Untermain im Weilbacher Ortsteil Wiesenthal ausgegraben hatte. Dieser hatte damals 27 Einwohner in drei Wohngebäuden. Warum sich drei polnische Männer, die als »Displaced Persons« (DP) im DP-Lager in den ehemaligen Kasernen in Aschaffenburg untergebracht waren, genau diesen abgelegenen Ort für ihren Überfall auf das Gasthaus ausgesucht hatten, ist bis heute nicht klar. Die meisten anderen Geheimnisse konnte Horst Eilbacher mit seinen aufwendigen Recherchen lüften.

Warum er trotz vieler Rückschläge und Enttäuschungen bei den Nachforschungen nie aufgab und wie viel Unterstützung er dabei erhielt, verriet Eilbacher in seinem Vortrag am Sonntag. Er mahnte: »Nachforschungen zur Zeitgeschichte schaffen oftmals auch persönliche Betroffenheit, berühren Familien und Einzelpersonen, reißen alte Wunden wieder auf, bringen andererseits ungeahnte Erkenntnisse und klären Zusammenhänge.« Was Eilbacher an dem Seubert-Artikel aufmerken lies, war bereits dies Überschrift: »Im Dienst erschossen« und in der Unterzeile: »Oberwachtmeister Schmedding wurde erschossen. Bei der Verfolgung der Täter töteten Polizisten aus Versehen noch einen ihrer Kameraden.«

Eilbacher machte sich daran, Fragen zu klären, die ihm wichtig waren und auf die es im Artikel , aber auch in weiteren Quellen keine Klarheit gab. Was weiß man über die drei Polen, die den Überfall verübten, was über den von ihnen erschossenen Theodor Schmedding, den 34-jährigen Polizeichef in Weilbach und was über den 26-jährigen Polizeihauptwachtmeister Georg Brosel, der bei der chaotischen Verfolgung der Täter von den eigenen Leuten erschossen wurde?

Schnell wurde klar, dass nach den Flüchtigen mit großem Aufgebot gefahndet wurde. Nach vielen Rückschlägen bei den Recherchen stand am Ende die Erkenntnis, dass der Überfall auf das Gasthaus im Jahr 1947 kein Einzelfall war, sondern ein Indiz für das Durcheinander und die Unsicherheit in den ersten Nachkriegsjahren.

Eilbacher konnte nach langen Recherchen aus einer Quelle folgende Zwischenbilanz zitieren: »Verhaftung von etwa 15 Deutschen und Ausländern, die im dringenden Verdacht standen, an Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Die Polen Leon Droskin, Josef Fielyciec und Emil Strutynsky, die den Überfall verübt hatten, wurden des Mordes an dem Polizei-Oberwachtmeister Schmedding überführt. Außerdem konnten ihnen sieben schwere Einbrüche in Aschaffenburg, Schweinheim, Mainaschaff, Mömlingen und Gemünden nachgewiesen werden, während ihnen noch weitere Diebstähle zur Last liegen.«

Viele spannende Erkenntnisse konnte man am Sonntagnachmittag in Laudenbach gewinnen, viel erfuhr man über die Opfer, die Täter, aber auch über die Lage der Bevölkerung in der Nachkriegszeit am Untermain. Das Resümee Eilbachers nach seinen Recherchen: »Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1967 machte mich, weil er viele Fragen offen ließ, neugierig. Die Sache, die uns hier heute beschäftigt hat, liegt 75 Jahre zurück.«

Eilbachers Fazit: »Ich habe auch die Erkenntnis gewonnen, dass man nicht aufgeben darf - niemals aufhören darf zu fragen. Vieles wäre nicht zu Tage gefördert worden, hätte ich nicht so eifrige, hartnäckige Helfer gehabt.« Letztlich blieben allerdings auch Fragen offen: »Wo und wie lange waren die drei Täter im Gefängnis? Was ist danach aus ihnen geworden? Wie ist das Leben für Frau Schmedding mit ihren drei Kindern nach dem Tod ihres Mannes weitergegangen? Das Gleiche gilt für die Hinterbliebenen von Herrn Brosel.«

Eilbacher gelang es, die Ergebnisse seiner Forschungen attraktiv und unterhaltsam zu präsentieren: Das gelang auch, indem Dorothee Schlowak die Zitate aus den Schriftwechseln während der Recherchen las und Robert May die Zeitungsartikel vortrug.

Zur Person: Horst Eilbacher und seine Quellen Horst Eilbacher arbeitete 40 Jahre im Miltenberger Landratsamt. Er ist Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins und kennt Laudenbach daher gut. Er erblindete im Laufe der Pubertät. Das Laudenbach der 50er-Jahre hat er jedoch gut abgespeichert. Der 75-Jährige leidet an Retinitis pigmentosa. Bei der Krankheit platzen die Sehstäbchen, und die Netzhaut vernarbt. Für seine Recherchen hat Horst Eilbacher viele Archive genutzt und unzählige Personen befragt. Zu seinen Quellen gehören: Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Bayerisches Staatsarchiv Würzburg, Congress Archives Washington, Archiv für Zeitgeschichte München, Main-Echo-Archiv Aschaffenburg, Fürstlich-Leiningen'sches Archiv Amorbach, Arolsen Archives, Bundesarchiv Koblenz, Polnisches Dokumentationszentrum Haren (Ems), Heidelberg-America-Centre. hlin