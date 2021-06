Odenwaldkreis: Läden, Gasthäuser und Freibäder öffnen wieder

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 03.06.2021 - 16:15 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Es darf wieder geschlemmt werden - aber nur auf Abstand zueinander. Bei den diesjährigen Odenwälder Lammwochen wird auf eine Eröffnungsfeier mit Buffet, wie bei früheren Lammwochen, verzichtet. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Rein in die Läden: Die 7-Tage-Inzidenz geht weiter zurück und hat nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch den Wert von 34,1 erreicht (vor einer Woche: 60). Da fünf Tage in Folge die Inzidenz stabil unter 50 angekommen ist, gelten seit Mittwoch die Coronaregeln der Stufe 2 des hessischen Landeskonzepts. Demnach sind Aufenthalte im öffentlichen Raum auch in Gruppen von höchstens zehn Personen gestattet. Zwei Haushalte dürfen sich unabhängig von der Personenzahl treffen. Geimpfte und genesene Personen, ebenso Kinder unter 14 Jahren, zählen nicht mit. An allen Schulen wird wieder in Präsenz unterrichtet. Alle Geschäfte sind - mit Zugangsbeschränkung - geöffnet; Tests sind empfohlen, aber nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Gastronomie, Hotels und für Campingplätze.

Die Gesamtzahl an bisher bekannt gewordenen infizierten Personen liegt bei 4396. Davon gelten 4144 Personen als genesen. In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind der Meldung nach bisher 170 Menschen im Odenwaldkreis. Der Infektionssaldo liegt bei 82. Auf den Corona-Stationen des Gesundheitszentrums in Erbach werden derzeit sechs Patienten behandelt. Davon benötigt einer eine intensivmedizinische Betreuung. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich acht weitere Patienten. Leckeres vom Lamm: Die Kommunen melden, dass sie ihre Freibäder öffnen. Das Alexanderbad in Erbach und das Waldschwimmbad in Michelstadt können von Samstag, 5. Juni, an zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden. Erlaubt ist, dass sich in jedem Bad maximal 800 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. Abstands- und Hygieneregeln gelten weiter. Das Freibad in Höchst öffnet am Sonntag, 6. Juni. Hier sind höchstens 1000 Badegäste zeitgleich erlaubt; im Schwimmbecken 100.

Auf Gäste freuen sich auch jene Gasthäuser, die sich an den Odenwälder Lammwochen beteiligen. Die 28. Auflage des kulinarischen Highlights beginnt am Samstag, 19. Juni, und endet am Sonntag, 4. Juli. Wer unter den Odenwälder Köchen und unter welchen Voraussetzungen Gerichte mit Lammfleisch serviert, steht im Internet unter www.lammwochen.de. Nach Angaben der Odenwald Tourismus GmbH (Michelstadt) wird das angebotene Lammfleisch ausschließlich von Odenwälder Schäfern bezogen.

Dagegen bereits abgesagt hat der Schäferverein Odenwaldkreis seinen diesjährigen Schäfertag, der für 5. September in Erbach vorgesehen war. Im Impfzentrum in Erbach wurden bisher 44 500 Impfdosen verabreicht. Davon waren 29 400 für eine Erst- und 15 100 für eine Zweitimpfung. Nach Angaben des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration sind im Odenwaldkreis bis einschließlich 21. Kalenderwoche durch die Ärzte im Kreisgebiet 13 900 Impfungen vorgenommen worden. Ausnahmejahr im Sozialamt: Die Entspannung hat sich auch auf die Nachfrage nach Heimpflegeplätzen ausgewirkt. Diese sei nach einem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr wieder im Steigen begriffen, geht aus einer Meldung des Sozialamts hervor. 2020 hatte die Unterbringungssituation von Pflegebedürftigen in Heimen stark für Schlagzeilen gesorgt. Über Monate hinweg rissen Meldungen über hohe Ausbruchszahlen, viele Krankenhauseinweisungen, Quarantäne und Besuchsverbote nicht ab. Die Verunsicherung unter Betroffenen und Angehörigen war sehr groß.

Für 2020 war zunächst in Folge der gesetzlichen Änderungen wie dem Angehörigen-Entlastungsgesetz und Reformen in der Pflege mit einem spürbaren Anstieg der Fallzahlen und Aufwendungen gerechnet worden. Der Pandemie geschuldet, sanken die Fallzahlen einschließlich bis Februar dieses Jahres um 24 auf 242 und entsprachen so dem Niveau des Jahres 2019, heißt es in der Meldung. Die Entspannung der Lage und durch einen überwiegenden Impfschutz der Bewohner sei die Nachfrage nach Heimplätzen wieder größer. Für April gibt die Behörde die Zahl derer mit 251 an, für die ungedeckte Heimpflegekosten übernommen werden. Insgesamt wende der Odenwaldkreis im Jahr mehr als 2,5 Millionen Euro hierfür auf.

Die Pandemie ging auch nicht spurlos an der Arbeit des Kommunalen Job-Centers (KJC) vorüber. Dem Bundestrend folgend, konnte auch das KJC des Odenwaldkreises nur deutlich weniger Menschen in Arbeit vermitteln. Mehr Menschen waren länger als sonst auf Arbeitslosengeld II angewiesen, hat das Sozialamt weiter mitgeteilt. »Wir hätten uns die Zielvereinbarung mit dem Land für 2020 sparen können«, resümiert Erich Lust, Hauptabteilungsleiter für Arbeit und Soziales im Landratsamt. Alle internen Steuerungsansätze, um die Ziele zu erreichen, seien ab März 2020 ohne Wirkung geblieben. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen mussten geschlossen oder, wo möglich, auf digitale Angebote umgestellt werden. Individuelle Beratungen gab es erst wieder später im Jahr, allerdings eingeschränkt oder nur telefonisch.

Der Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose oder Geringqualifizierte brach gleichfalls ein. Bis Jahresende konnte der Meldung nach doch noch eine Integrationsquote von 21,4 Prozent erreicht werden. Damit habe das Job-Center des Odenwaldkreises knapp über dem hessischen Durchschnitt von 20,7 und dem bundesweiten von 20,6 Prozent gelegen. Zum Vergleich: Im Dezember 2019 lag die Integrationsquote noch bei 28,8 Prozent.

Manfred Giebenhaun