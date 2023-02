Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Odenwaldhalle steht Generalsanierung bevor

Blick in den Odenwald: Polizei ermittelt wegen Kinderpornografie - DGB unterstützt Post-Streikende

Odenwaldkreis 09.02.2023 - 11:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nichts geht mehr in der stark sanierungsbedürftigen Odenwaldhalle, der Stadthalle von Michelstadt. Die seit November gesperrte Halle hat sich zum Zankapfel auf politischem Parkett entwickelt. Foto: Manfred Giebenhain

Konfliktstoff: Mit dem heftig ausgetragenen Streit um den richtigen Weg, wie die marode Odenwaldhelle saniert und in Zukunft genutzt werden soll, hat das schon länger belastete Verhältnis zwischen SPD und Überparteilichen Wählern (ÜWG) in Michelstadt ein weiteres Mal gelitten. Einen Tag nach der Stadtverordnetenversammlung, in der mit Stimmen von CDU, ÜWG und FDP eine Sanierung der maroden Stadthalle im Bestand beschlossen wurde, haben die Sozialdemokraten sich zu den Gründen der bereits im September 2022 beendeten offiziellen Kooperation mit der ÜWG geäußert. Vertreter des Vorstands und der Fraktion machen das Problem fest am Führungs- und Kommunikationsstil von Bürgermeister Tobias Robischon (ÜWG). Gegenüber Medienvertretern fielen Beschreibungen wie »Alleinherrschaft« und »einsame Entscheidungen«.

Als Beginn eines sich abzeichnenden Zerwürfnisses bezeichnete es Erster Stadtrat Roger Tietz, dass der Bürgermeister gleich nach Amtsantritt im September 2021 eine zuvor gemachte Zusage ohne Rücksprache zurückgenommen habe. Tietz, der bei der Bürgermeisterwahl im März 2021 für die SPD kandidierte, sollte in der Funktion eines Dezernenten für Kulturangelegenheiten tätig werden. Tietz war im ersten Wahlgang ausgeschieden; die SPD unterstützte daraufhin Robischon in der Stichwahl. Das Ende der Kooperation zeichnete sich im Laufe des vergangenen Sommers ab, als völlig unterschiedlichen Positionen zur Verkehrsberuhigung aufeinanderprallten. Auch beim Thema Odenwaldhalle wirft die SPD den Freien Wählern vor, in altem Denken zu verharren und viel zu gering Fördermöglichkeiten zu nutzen, um Kosten zu sparen und neue Wege zu gehen.

Forderung: Die Odenwälder Landtagsabgeordnete Sandra Funken (CDU) hat darauf hingewiesen, dass die für die Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zuständige Spezialeinheit des Hessischen Landeskriminalamts im Januar auch Personen überprüft hat, die ihren Wohnsitz im Odenwaldkreis haben. Bei den 113 Durchsuchungen von Wohnungen, Häusern und Büros in Hessen standen der Meldung nach landesweit 57 Personen im Visier der Ermittler, denen der Besitz von Kinder- und Jugendpornografie oder sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen zur Last gelegt werden.

Acht Beschuldigte seien festgenommen worden. Zu den Verdächtigen gehörten der Meldung nach auch drei Männer im Alter zwischen 39 und 47 Jahren aus dem Odenwald. Funken bekräftigte in diesem Zusammenhang ihre Forderung nach einer Vorratsdatenspeicherung zur Vermeidung schwerer Straftaten. Dabei handle es sich nicht um das »willkürliche Abgreifen von Verkehrsdaten, wie dem Gerätestandort«. Die CDU strebe lediglich an, dass Internetprovider IP-Adressen längerfristig sichern müssten, »damit sie abrufbar sind, wenn sich ein Verdacht erhärtet«.

Kampfansage: Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte der Post haben sich in diesen Tagen zu einer Streikversammlung im Breuberger Stadtteil Hainstadt getroffen. Wie der DGB-Bezirk Hessen-Thüringen mitgeteilt hat, wandte sich der Streikleiter des Post-Streiks im Odenwaldkreis, Harald Weber (Höchst), an die Anwesenden: »Wir Post-Beschäftigten kämpfen für eine deutliche Lohnerhöhung, weil wir es wert sind. Die Arbeitsbelastung ist hoch, in der Pandemie haben viele Beschäftigte ihre Gesundheit riskiert. Eine Corona-Prämie hat es für uns nicht gegeben.« Die bundesweiten Warnstreiks zeigten laut DGB-Bezirk eindrucksvoll, dass die Beschäftigten hinter der 15-Prozent-Forderung der Gewerkschaft Verdi stünden.

Der DGB im Odenwaldkreis erklärte sich solidarisch mit dem Streik der Post-Beschäftigten. Der Meldung nach betonte Kreisvorsitzender Harald Staier (Höchst): »Die beste Antwort auf die stark gestiegenen Preise sind deutliche Lohnsteigerungen.« Als Mitglied des Kreisvorstands wird Cornelia Fürpahs-Zipp (Hainstadt) zitiert: »Die satten Gewinne des Post-Konzerns sind nicht nur für das Management und die Aktionäre da, sondern vor allem für die Beschäftigten, die mit ihrer Arbeit den Gewinn überhaupt erst erwirtschaftet haben.« Nach Angaben des DGB habe dieser 2021 bei acht Milliarden Euro gelegen. Für 2022 werden eine weitere Steigerung erwartet.

Manfred Giebenhain