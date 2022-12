Zehn Män­ner und ei­ne Frau ha­ben am Mitt­woch­nach­mit­tag Spa­ten in die Hand ge­nom­men, um zu zei­gen, dass es jetzt ernst wird mit dem Breit­band­aus­bau in den Ge­mein­den und Städ­ten der Oden­wal­dal­lianz. In ins­ge­s­amt neun Kom­mu­nen soll der An­schluss an ei­ne di­gi­ta­le Welt mit­tels hoch­mo­der­ner Glas­fa­ser­tech­no­lo­gie in den kom­men­den bei­den Jah­ren rea­li­siert wer­den.