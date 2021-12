Odenwald-Jahrbuch »gelurt« erschienen

Das neue Odenwälder Jahrbuch "gelurt" ist im Buchhandel erhältlich.

Sammelband: Den Umschlag des neuen Jahrbuchs ziert eine Zeichnung des Lützelbacher Künstlers Carlo Ruppert aus dem Jahr 1946, die der Künstler mit »Die Unbarmherzigen. Das gemeinsame Dach« betitelt hat. In Farbe ist ein Mann im zugedeckten Bett zu sehen, der in Seelenruhe schläft. Um ihn herum verraten köstliche Speisen, dass es ihm sehr gut geht. Im Gegensatz dazu versucht eine Mutter mit ihren drei Kindern in einem kargen Dachzimmer Schlaf zu finden. Auf der Zeichnung in schwarz-weiß ist von einem Bett keine Spur. Besonders in Krisenzeiten sei die Gesellschaft gefordert, »soziale Gegensätze zu beseitigen oder zumindest abzufedern«, schreibt Landrat Frank Matiaske dazu in seinem Vorwort. Jeder sei dazu aufgerufen, »die Bedürftigen unserer Zeit nicht aus dem Blick zu verlieren«.

In die Zeit der Entstehung der Zeichnung fallen einige Beiträge, so jener über die »Spuren des Zweiten Weltkriegs in einem Odenwälder Waldgebiet«, das Hans-Günther und Jürgen Morr (Wald-Michelbach) verfasst haben. Als Zeitzeugenbericht über einen im Sommer 1951 ereigneten Vorfall in Wersau ist ein Text in die Sammlung (»Weiler-Geschichte«) eingeflossen, die aus der Feder der 2007 verstorbenen Elisabeth Kaffenberger stammt. Spannend erzählt sie, wie ihre Eltern in der Not beinahe einem Schwindler auf den Leim gegangen wären. In die Nachkriegszeit fällt auch die Beschreibung von Frank Böhm (Heidelberg) »Kraftquelle Odenwald - eine Musik- und Tanzreise in die 1950er-Jahre«. Insgesamt haben 30 Auroren mit ebenso vielen Einzelbeiträgen zum Gelingen der das 336 Seiten starken und reichlich bebilderten Publikation beigetragen. Der Verkauf erfolgt über den regionalen Buchhandel.

Modellfunktion: Nicht irgendein Neubaugebiet soll in Bad König entstehen. Die Kurstadt wurde als eine von acht Städten in Hessen in das Förderprogramm aufgenommen, das die Errichtung einer »Plus-Energie-Siedlung« vorsieht. Dieses Wohngebiet soll unter Einsatz von regenerativen Energiequellen und modernen Heiztechniken mehr Energie erzeugen, als seine Bewohner verbrauchen, hat Bürgermeister Axel Muhn unlängst im Bauausschuss vorgestellt. Das Gremium hat mit einstimmig gefassten Beschlussempfehlungen an die Stadtverordnetenversammlung den Weg für die Bebauung einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche von rund 6,6 Hektar frei gegeben. Das Areal befindet sich am nördlichen Stadtrand und wird seiner Lage wegen »Sonnensiedlung« heißen. Wie in allen geförderten Städten, wird die Umsetzung von der Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG) begleitet.

Aus der Vorstellung der Bauleitplanung durch das beauftragte Planungsbüro Fischer (Wettenberg) geht hervor, dass die Gebäude so angeordnet werden, dass gegenseitige Überschattungen ausgeschlossen sind. Alle Gebäude werden mit Fotovoltaik und Solarthermieflächen ausgestattet. Die »Sonnensiedlung« wird aus 150 bis 160 Wohneinheiten bestehen. In der optischen Verlängerung von zwei vorhandenen Wohntürmen folgen fünf sogenannte Punkthäuser, ein gutes Dutzend Reihenhäuser, Einfamilienhäuser sowie Doppelhäuser. Eine vorhandene Baumreihe wird um einen Grüngürtel verlängert. In der Bauleitplanung sind ferner eine eigene Kindertagesstätte, Begegnungsflächen und Fuß- und Radwege vorgesehen. Es wird mit einer Planungszeit von mindestens 1,5 Jahren gerechnet.

Spitzenreiter: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 508,5 (Stand Dienstag; zum Vergleich vor einer Woche: 335,9) ist die Infektionslage in Hessen nirgends so hoch wie im Odenwaldkreis. Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 492 (325) neue Corona-Infektionen. Mit 190 gab es die meisten in Erbach und Michelstadt. Von den 492 infizierten Personen waren 172 (110) vollständig geimpft. Der Infektionssaldo liegt bei 715 (509). Die Zahl der Todesfälle ist auf 186 (184) gestiegen. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum in Erbach werden aktuell 23 (18) Patienten behandelt, davon vier intensivmedizinisch.

Die Kreisverwaltung hat eine Hotline für Fragen rund um das Impfen eingerichtet. Mit der Freischaltung der Rufnummer 06062/70-3346 endet die Zuständigkeit des Roten Kreuzes, das bis dahin zu diesem Thema Auskunft gegeben hat. Die neue Nummer ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Die Hotline ersetzt nicht die Online-Terminvergabe, ohne die keine Impfung erfolgen kann, heißt es in der Mitteilung. Die Buchung erfolgt weiterhin über: https://www.impfzentrum-odw.de. Das Impfzentrum befindet sich ab Montag, 6. Dezember, in einem ehemaligen Möbelhaus in der Lustgartenstraße 1-3 in Erbach. Seit Beginn der Woche besteht Besuchsverbot im Erbacher Krankenhaus, hat die Klinikleitung mitgeteilt. Hinweise zu Ausnahmen (berufliche Gründe, werdende Väter und andere) und zur Erreichbarkeit anderer Dienstleistungen (Ärztehaus, Physiozentrum) stehen im Internet unter https://www.gz-odw.de.

