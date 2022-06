Odenwald-Country-Fair lockt Gartenfreunde in den Englischen Garten zu Eulbach

Endlich wieder Contry-Fair! Odenwald-Country-Fair, die Garten- und Genußmesse im Englischen Garten zu Eulbach ist seit Donnerstag, 16. Juni, 10 Uhr eröffnet und kann bis Sonntag, 19. Juni besucht werden. Die stilvolle Gartenmesse ist ein Publikumsmagnet in der Region und gehört zu den besonderen Highlights in der Reihe der Veranstaltungen. Die einzigartige Garten- und Parkanlage mit ca. 400 Hektar Größe und über 200 Aussteller lädt zum Flanieren und Wohlfühlen ein. Die reizvolle Gartenanlage mit Wildgehegen gibt der Veranstaltung noch ein gewisses Flair. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit Life-Musik untermalt die Veranstaltung bis Sonntag. Auf der Garten- und Genussmesse gibt es vieles für den Garten zu entdecken, aber auch die vielen kulinarischen Spezialitäten aus Nah und Fern muss man verkosten. Der Park ist für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer geeignet. Ein Kinderspielplatz für die Kleinsten befindet sich in der Nähe des Kiosks am See. Hunde an der Leine sind ebenso willkommen. Täglich um 14.00 Uhr findet eine kostenlose Parkführung statt. Die Messe ist täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Mehrere kostenlose Großparkplätze befinden sich in der Nähe neben dem Eingang zum Park. Der besondere Tipp noch bis zum Wochenende. Weitere Infos unter: Homepage: www.odenwald-country-fair.de