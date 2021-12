Odenwälder Regionalgesellschaft kommt auf den Prüfstand

Kräftemessen im Kreistag zwischen Regierung und Opposition - Landrat Mattiaske begrüßt Mehrheitsvotum als Weichenstellung für Zukunft

Die Sicherstellung des ÖPNV im Odenwaldkreis liegt in der Verantwortung der Regionalgesellschaft. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Das verbale Kräftemessen vor der letzten Abstimmung in diesem Jahr bildete die neuen politischen Verhältnisse im Odenwaldkreis seit der Kommunalwahl im März bestens ab: Die neue Regierungskoalition aus SPD (17), ÜWG (8) und FDP (3) ist ebenso angekommen wie die Opposition, der neben CDU (12) und Grünen (6) fraktionslose Abgeordnete der Linken (2) und der AfD (2) sowie der parteilose Andreas Wagner (Erbach) angehören.

Kein Raum für Enthaltungen

In den auf beiden Seiten geschlossenen Reihen gab es keinen Raum für Enthaltungen. Dabei wären die inhaltlichen Argumente unter umgekehrten Vorzeichen austauschbar gewesen.

Für die CDU gestand deren Fraktionsvorsitzender Harald Buschmann (Erbach) sogar ein, »über viele Jahre hinweg Hauptkritiker der Oreg gewesen« zu sein. Fünf Jahre lang hielt die erste SPD-CDU-Koalition, in der es bereits zu einer »sehr gelungenen Neuaufstellung« gekommen sei. Jetzt mit dem Instrument einer externen Begutachtung das bereits Erreichte in Frage stellen zu wollen, bezeichnete der ehemalige Bürgermeister der Kreisstadt als »bloße politische Agitation«.

Vorwurfe und scharfe Kritik

Noch deutlicher erteilte sein Parteifreund Eric Engels (Fränkisch-Crumbach) den Plänen eine Abfuhr. Er bezeichnete es als »stillos«, weder die Geschäftsführung der Oreg noch die Mitarbeitenden einbezogen zu haben. »Die Oreg funktioniert am besten, wenn man sie in Ruhe arbeiten lässt«, argumentierte Engels.

Scharfe Kritik übte auch Frank Diefenbach (Michelstadt) von der Grünen-Fraktion, der von Intransparenz, Ängste schüren und »wirtschaftsliberalen Worthülsen« sprach, welche er aus der Antragsformulierung zu entnehmen meinte. »Der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein«, zählte seine Fraktionskollegin Elisabeth Bühler-Kowarsch (Oberzent) die Baustellen der Oreg auf: ein bevorstehender Umzug in einen Neubau am Haus der Energie in Erbach, den Wechsel an der Spitze im Bereich Öffentlicher Nahverkehr und die anstehende Koordination des Breitbandausbaus.

Andreas Wagner (parteilos) hegte Zweifel an der Sinnhaftigkeit, Geld für eine externe Expertise auszugeben, da die Zielrichtung bereits herauszulesen sei.

Den Vorwurf, nicht ergebnisoffen an das Thema heranzugehen, wollten die Befürworter so nicht stehenlassen. Besonders vehement hielt Moritz Promny (Michelstadt) von der FDP den Kritiken stand. Mit dem Antrag halte das neue Dreierbündnis lediglich Wort, das zu Beginn der Legislaturperiode einen Modernisierungsprozess auf allen Gebieten angekündigt habe.

Ziel: Mobilität sichern

»Mobilität sichern und nachhaltig gestalten«, habe sich die Odenwald-Koalition auf die Fahnen geschrieben. Mit Odenwald-Koalition gebrauchte er eine Wortschöpfung, an der CDU und Grünen sich bereits in einer vorausgegangenen Sitzung gestört haben. Auch Thomas Ihrig (Oberzent) verwehrte sich gegen den Vorwurf, intransparent vorzugehen. Landrat Frank Matiaske (Erbach), ebenfalls von der SPD, beteuerte, niemand unter den Mitarbeitern müsse »Angst davor haben, dass das Ergebnis bereits feststehen könnte«. Überlegungen, wonach der Bereich Nahverkehr rechtlich unabhängig von den anderen Aufgabenfeldern der Oreg aufgestellt sein könnte, seien ohnedies nicht neu, sondern fast so alt wie die Oreg selbst, so Matiaske.

Diese war 1994 an den Start gegangen, »die Wirtschafts- und Sozialstruktur des Odenwaldkreises zu betreuen«, wie es im Antrag heißt. So verteidigten auch Michael Gänssle (Erbach) und Georg Raab (Lützelbach) für die ÜWG-Fraktion das Vorhaben, kein Gefälligkeitsgutachten, sondern Antworten auf anstehende rechtliche Fragen und Weichenstellungen für die Zukunft geliefert zu bekommen.

Landrat Matiaske begrüßte die Mehrheitsentscheidung im Kreistag für eine externe Überprüfung der Oreg. Sie diene als Weichenstellung, wie der Odenwaldkreis sich zu Fragen der Digitalisierung und Verkehrs- und Mobilitätswende positionieren werde.

Manfred Giebenhain

Odenwälder Kreistag in Kürze Odenwaldkreis. In seiner letzten Sitzung des Jahres befasste der Odenwälder Kreistag sich auch mit diesen Themen. Abgeschmettert: Soll der Odenwaldkreis ein deutliches Signal aussenden, verstärkt Flüchtlinge aufzunehmen? Der Antrag "Seebrücke - schafft sichere Häfen" wurde eines Formfehlers wegen von der Tagesordnung genommen. Nicht damit abfinden wollte sich Jonas Schönefeld (Michelstadt), der als Fraktionsvorsitzender der Grünen zu den Unterzeichnern zählte. Den Antrag mitgetragen haben die beiden Linken-Abgeordneten Marlene Wenzl (Brombachtal) und Stefan Krieger (Breuberg), die fraktionslos dem Kreistag angehören. Gefehlt hat die Unterschrift von Krieger. Mit dem Hinweis auf die witterungsbedingten Verschlechterungen in den Flüchtlingslagern appellierte Schönefeld an die anderen Fraktionen, eine Debatte über einen Dringlichkeitsantrag zuzulassen. Vergebens. Die Grünen werden das Thema im Januar erneut zur Sprache bringen. Verschoben: Ebenfalls erst im Januar wird der Haushaltsentwurf 2022 vorliegen. Landrat Frank Matiaske (SPD) begründete die Verzögerung mit einer ausstehenden Aktualisierung der Steuerschätzung, die mit Spannung erwartet werde. Es sei derzeit zu früh, einigermaßen verlässliche Planzahlen bekannt zu geben. Erklärt: Der Odenwaldkreis bildet das Schlusslicht bei der Abrufung von Zuschüssen aus Haushaltsmitteln des Landes Hessen zur Anschaffung von Testkits für Kindertagesstätten in Hessen. Diese Mitteilung aus der Verwaltung blieb nicht unwidersprochen. Eine solche Behauptung in den Raum zu stellen, bilde die tatsächlichen Gegebenheiten nicht ab, ergriffen stellvertretend für andere Kommunen die beiden SPD-Bürgermeister Rainer Müller (Brensbach) und Uwe Olt (Lützelbach) das Wort. Zum einen beziehe die Statistik sich auf die Sommermonate, in denen bekanntlich das Pandemiegeschehen abgeflacht gewesen sei, zum anderen hätte es in den kommunalen Kindergärten nie an ausreichendem Testmaterial gemangelt. pgi