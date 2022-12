Odenwälder Kreistag schließt Gerechtigkeitslücke beim Schulbus

Alle Beschlüsse einstimmig

Odenwaldkreis 15.12.2022 - 13:39 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für die Schülerbeförderung mit dem Schulbus im Odenwaldkreis soll es keine Unterschiede mehr geben.

Daran sparte auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Raoul Giebenhain, nicht, als es darum ging, die Inklusion an Schulen zu thematisieren. Gemeint ist damit der gemeinsame Schulbesuch von behinderten und nicht-behinderten Kindern in einer Regelschule, wie die UN-Behindertenrechtskonvention es vorgibt. »Wir alle wissen, dass wir hiervon noch weit entfernt sind. Diese Situation ist für uns alle unbefriedigend«, so Giebenhain. Im Odenwaldkreis Abhilfe schaffen soll die Einberufung eines sogenannten Hearings, was von allen Fraktionen und fraktionslosen Abgeordneten begrüßt wurde.

Im gemeinsamen Antrag der Regierungskoalition aus SPD, ÜWG und FDP heißt es, dass darüber eine »bestmögliche Transparenz herzustellen und gemeinsam mit den Fachexperten Zukunftsperspektiven zu entwickeln« seien. Als solche werden der Vorsitzende des Schul- und Kulturausschusses, das Staatliche Schulamt für die Landkreise Bergstraße und Odenwald sowie weitere Fachleute genannt. Namentlich ins Spiel brachte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dr. Jonas Schönefeld die »Elterninitiative Inklusion Odenwald«, die sich mit Beschwerden an die Fraktionen des Kreistags gewandt habe.

Matiaske: »Kein Grund, ein Bild zu zeichnen, dass alles katastrophal läuft«

Auszüge des Schreibens wollte Landrat Frank Matiaske (SPD) so nicht stehen lassen: »Kein Grund, ein Bild zu zeichnen, dass alles katastrophal läuft. Es gibt jede Menge gute Beispiele«, mahnte er dazu, erhaltene Informationen nicht zu verallgemeinern. Positiv hob er die Einberufung des Behindertenbeirats hervor. Aus Sicht der CDU steht der Antrag in Zusammenhang mit den bekannt gewordenen Vorgängen im Jugendamt, lenkte deren Fraktionsvorsitzender Harald Buschmann den Blick auf ein anderes Thema. Dem widersprach Matiaske. Buschmann lenkte ein: »Wir begrüßen, dass die Verwaltung keine Abwehrhaltung einnimmt, sondern zur Aufarbeitung bereit ist.« Gefragt sei Transparenz, was sich auch im Antrag widerspiegelte: Erwartet wird ein öffentlich geführter und systematisch dokumentierter Prozess, um die Kreistagsfraktionen bestmöglich zu informieren.

In der Sache einig, im Detail diskussionsfreudig, stimmten die Abgeordneten auch in der Übernahme von Schülerbeförderungskosten überein. Auch diese Entscheidung ging auf einen Antrag des sich selbst als Odenwaldkoalition bezeichnenden Dreierbündnisses zurück, für das die schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nicole Kelbert-Gerbig, zum Mikrofon griff. Das Hessische Schulgesetz hinterlässt eine Lücke in der Kostenübernahme, so die Kritik, weshalb der Odenwaldkreis allen Schülern garantieren will, dass sie durch den Erwerb eines kostenfreien Schülertickets mit dem Schulbus zur Schule ihrer Wahl gelangen können. Zutreffen soll dies in Zukunft für alle, die mehr als zwei Kilometer von der Grundschule ihres Schulbezirks oder mindestens drei Kilometer entfernt von der weiterführenden Schule wohnen, die den gewählten Bildungsgang anbietet. Die derzeitige Regelung sieht vor, dass das kostenfreie Ticket nur derjenige erhält, der auch die nächstgelegene Schule tatsächlich besucht, führte Kelbert-Gerbig aus.

Daher stehe dieser Antrag für »Chancengleichheit und für die freie Schulwahl«. Für die ÜWG betonte der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Georg Raab, dass damit eine überfällige »Gerechtigkeitslücke« geschlossen werde. Zu dieser Entscheidung hätte der Kreistag auch schon früher kommen können, merkte Kevin Schmauß (CDU) dazu an. In seinen Augen handelt es sich »um die logische Konsequenz der gemeinsamen Resolution«, die am Ende der letzten Legislaturperiode in Richtung Wiesbaden ergangen sei. Moritz Promny (FDP) zog einen Vergleich mit dem angekündigten 49-Euro-Ticket. Nach Schätzungen der Schulverwaltung wird dieser Beschluss, so Matiaske, den Jahresetat des Odenwaldkreises mit rund 14.000 Euro belasten.

Manfred Giebenhain

Odenwälder Kreistag in Kürze In der Sitzung des Odenwälder Kreistags am Montag wurden alle Beschlüsse einstimmig gefasst. Diese Bilanz hätte nicht gestimmt, wenn die Grünen-Fraktion ihren Antrag zum Internationalen Frauentag 2023 nicht zurückgezogen hätte, der bereits im Haupt- und Finanzausschuss auf Ablehnung gestoßen war. Verschiebung: Die Vorlage eines Haushaltsentwurfs für das Jahr 2023 wird sich mindestens um ein Vierteljahr verschieben. Dies hat am Montag zu Beginn der Sitzung Landrat Frank Matiaske (SPD) erklärt. Es seien einfach zu viele Unbekannte durch Gesetzesänderungen und Kostensteigerungen im Spiel, so der Kreischef, was dazu geführt hätte, "einen Haushalt mit einem ziemlich hohen Defizit" vorlegen zu müssen. Als Stichworte nannte er das angekündigte 49 Euro-Ticket, die Einführung eines Bürgergelds und Änderungen im Wohngeldbezug. Allein hierfür würden rund 40 zusätzliche Planstellen gebraucht, ohne über deren Refinanzierung Bescheid zu wissen. Abwarten will Matiaske auch ein Gespräch mit der Kommunalaufsicht, in der es vorrangig um die Finanzierung des Kreiskrankenhauses in Erbach gehe. Dieser Termin sei noch vor Weihnachten vorgesehen. Garantieerklärung: Die Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beabsichtigt, die Grundschule im Michelstädter Stadtteil Weiten-Gesäß zum 30. Juni 2026 zu schließen. Nach Protesten im Ort ist das Thema jetzt auch im Kreistag angekommen. Das regierende Dreierbündnis aus SPD, ÜWG und FDP hat mit einem Dringlichkeitsantrag zu verstehen gegeben, dass weder die betroffenen Eltern und Kinder noch die Dorfgemeinschaft weiter um den Fortbestand bangen müssen. Als Trägerin der Bildungsstätte begründet die Kirche ihre Entscheidung mit dem hohen Spardruck infolge sinkender Kirchensteuereinnahmen. Zuletzt haben Proteste der Eltern und Interventionen von mehreren Seiten dazu geführt, dass die Landessynode eine abschließende Entscheidung verschoben und ins Frühjahr 2023 verlegt hat. Der Kreisausschuss wurde beauftragt, die für eine Übernahme erforderlichen Schritte einzuleiten und dem Parlament darüber in der ersten Sitzung nach der Sommerpause zu berichten. Voraussetzung einer Überführung der Schule in die Hände des öffentlichen Schulträgers sei die Zusage des Landes Hessen, für die personelle Ausstattung zu sorgen. Transparenz: Benötigt der Odenwaldkreis eine Informationsfreiheitssatzung? Die Regierungskoalition aus SPD, ÜWG und FDP ist eindeutig dafür, weshalb der Antrag eingebracht und einstimmig angenommen wurde. Der Kreisausschuss soll einen Entwurf nach der Sommerpause 2023 vorlegen. In den Redebeiträgen zeichnete es sich ab, dass die Landesregierung es ihren Kommunen freistellt, eigenständige Regelungen zu erlassen. Die Rede war von "Demokratie stärken und Transparenz herstellen". Ausdrücklich erwähnt wurde, dass auch der Anspruch der Presse auf Zugang in der Kreisverwaltung vorhandenen Informationen, sofern sie nicht der Geheimhaltung unterliegen, sich in der Satzung wieder finden soll.