Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf präsentiert traditionelle Berufe

Handwerkertag: Der Buchbinderin über die Schulter geschaut

Walldürn-Gottersdorf 16.08.2022 - 14:01 Uhr 2 Min.

Die gelernte Buchbinderin Henriette Christofel zeigt beim Handwerkertag am Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum im Walldürner Stadtteil Gottersdorf, wie das traditionelle Herstellen von Büchern funktioniert, welche Arbeitsschritte erforderlich und welche Details zu beachten sind und wie alte und/oder beschädigte Bücher wieder aufbereitet werden. Neben dem Buchbinden wurden auch viele andere traditionelle Berufe beim Handwerkertag vorgestellt, zum Beispiel das Klöppeln, hier präsentiert von Gudrun Lehr (links) und Sabine Gungl.

Um so aufschlussreicher ist es dann zu sehen, wie etwas ursprünglich funktionierte. Zahlreiche Fachleute zeigten über das Museumsgelände verteilt ihre Spezialgebiete (siehe "Hintergrund") und ihr Talent bei den historischen Berufen. Henriette Christofel (60) aus Wittighausen ist eine der Personen, die im Freilandmuseum ihr Handwerk präsentierten: Sie ist gelernte Buchbinderin. Wie sie im Gespräch mit unserem Medienhaus informierte, habe sie diesen Beruf vor 42 in Heilbronn erlernt.

Buchbinderin für Auftragsarbeiten

Stationen in ihrer beruflichen Laufbahn seien dann jeweils 20 Jahre lang in Frankfurt und in Würzburg gewesen. Mittlerweile gehe sie ihrer Tätigkeit nicht mehr hauptberuflich nach, übernehme aber noch einzelne Auftragsarbeiten. Oder sie gibt ihr Fachwissen, wie am Sonntag, gerne an interessierte Besucher weiter. Zuhause habe sie eine Werkstatt, teilt sie mit, in der sie ihre Arbeiten als Buchbinderin erledigen könne. Zu ihren Aufträgen habe beispielsweise schon gezählt, Protokolle von kommunalen Ratssitzungen zu binden, die dann archiviert werden.

An ihrem Stand, der die erforderlichen Werkzeuge und Vorrichtungen bereithielt, waren auch zahlreiche Beispiele der einzelnen Schritte, die es beim Buchbinden erfordert, zu sehen. So erlangten die Besucher auch eine Vorstellung davon, wie lange es dauert, ein Buch zu binden. Christofel präsentierte unter anderem ein kaputtes Buch, das komplett zerfallen war: Solche, oft sehr alte Schätze werden mit ihrem Know-How wieder repariert.

Ihren Besuchen konnte die Buchbinderin die einzelnen Arbeitsschritte näher bringen, die es beim Buchbinden erfordert: Angefangen bei den Druckbögen, die dann gefaltet 16 oder 32 Buchseiten ergeben. Die Handwerkerin erklärte auch die grundlegenden Arten von Bindungen: Fadenbindung und Klebebindung. Wenn nur einzelne Seiten vorlägen, sei eine Klebebindung das Mittel der Wahl.

Darüber hinaus konnte in Erfahrung gebracht werden, wie die gefalteten Druckbögen letztendlich geschnitten werden, und dass der Schnitt zur Zierde auch mit Farbe bestrichen werden könne. Christofel erklärte viele Besonderheiten, darunter auch die Art und Weise, wie das sogenannte Kapitalband, das an Ober- und Unterkanten von Buchrücken zu finden ist, erstellt wird. Mit einer Heftlade als Hilfsmittel erläuterte die Buchbinderin, wie eine Fadenbindung genau vonstattengeht. Auch was es mit sogenannten "Beutelbüchern" - Bücher, die aufgrund ihres speziellen Einbandes am Gürtel getragen werden können - auf sich hat, konnten die Gäste am praktischen Beispiel erkunden.

Vieles zu beachten

Zu beachten gibt es beim Handwerk der Buchbinderin viel, gefragt nach den größten Herausforderungen ihrer Arbeit sagt Christofel, dass gerade bei der Reparatur von Büchern mit sehr maroden Seiten sehr darauf geachtet werden müsse, dass diese beim Binden nicht einreißen.

Wer mochte, konnte an ihrem Stand unter Anleitung der Handwerkerin sich selbst an einigen Aspekten des Buchbindens versuchen. Das Rahmenangebot beim Handwerkertag war ebenfalls gelungen: Selbstverständlich konnte der Tag auch zum Erkunden des Museums selbst genutzt werden. Die zahlreichen historischen Bauten, die in Gottersdorf ihr neues Zuhause fanden, sind mit Liebe zum Detail, aber auch ihrem einstigen Nutzen gemäß wieder aufgebaut und eingerichtet. Ein kulinarisches Angebot und die schöne Natur und Atmosphäre ließen die vielen Gäste am Sonntag gerne verweilen und genießen.

mab

Hintergrund: Die vorgestellten Berufe und Fazit Beim Handwerkertag im Odenwälder Freilandmuseum am Sonntag wurden folgenden traditionellen Berufe und Handwerke vorgestellt: Besenbinder, Korbmacher, Feinsattler, Buchbinderin, Schreinerin, Schmied, Spinnerinnen, Klöpplerinnen, Weben am Webstuhl sowie Perlen- und Bandweben am Handrahmen. Nach Angaben von Museumsleiterin Margareta Sauer sei die Veranstaltung sehr gut besucht gewesen, rund 650 Besucher seien gekommen. "Mit dieser Zahl können wir angesichts der hohen Temperaturen sehr zufrieden sein", so Sauer. mab