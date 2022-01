Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Odenwälder Ex-Landrat Kübler wieder vor Gericht

Berufungsverfahren: Richter schlägt Verfahrensende gegen Zahlung von 16.000 Euro Geldbuße vor - Es geht um Untreue im Amt

Die Standortmarketing-Affäre um den früheren Odenwälder Landrat Dietrich Kübler (links Verteidigerin Andrea Combé) wird seit Donnerstag am Landgericht Darmstadt neu verhandelt. Foto: Manfred Giebenhain

Erneut dreht sich alles um die Frage, ob der Kommunalpolitiker der Freien Wähler während seiner Amtszeit (2009 - 2015) regelwidrig in die Vergabe eines bedeutsamen Marketingauftrags eingegriffen hat.

Handfester Skandal

Kübler soll alles darangesetzt haben, dass eine ihm wohlgesonnene Agentur aus Erbach, die auch seinen Wahlkampf organisierte, den lukrativen Auftrag erhielt. In der Folge kippte das mit Geldern der Europäischen Kommission gespeiste Vorhaben in das Gegenteil um. Kaum war das Erscheinungsbild des Odenwaldkreises nach innen wie nach außen hin mit farbenprächtigen Werbebotschaften aufgefrischt worden, belastete ein handfester Skandal das Image des südöstlichsten Zipfel Hessens.

Wohlwissend, dass die als Standortmarketing-Affäre bezeichneten Vorkommnisse inzwischen rund zehn Jahre zurückliegen und zu ihrer juristischen Aufarbeitung bereits in Michelstadt zwölf Verhandlungstage und die Vernehmung von rund 30 Zeugen erfordert hatte, setzte auch der Vorsitzende Richter in Darmstadt, Lothar Happel, vorsorglich ebenfalls zwölf Termine an.

Zu Beginn der Verhandlung ließ Happel ausführlich Revue passieren, was sich seinerzeit im Einzelnen abspielte und weshalb es zu einem Teilwiderruf gewährter Fördergelder durch die landeseigene Wirtschafts- und Infrastruktur (WI-)Bank gekommen war. Sein Kollege am Michelstädter Amtsgericht, Helmut Schmied, hatte es als erwiesen angesehen, dass der durch die Vergabefehler entstandene Schaden auf das Konto von Kübler ging.

In der Verlesung der Urteilsbegründung durch Happel und einen Schöffen spielten die Einzelheiten der Verstöße gegen Verfahrensregeln eine herausragende Rolle, die schließlich zu Rückforderungen von gewährten 68.800 Euro geführt hatten.

Im Zeugenstand machte Dagmar Baecker, Gruppenleiterin der WI-Bank, deutlich, dass wiederholt zuvor aufgestellte Regeln im Auswahlverfahren gebrochen wurden, einzig mit dem Ziel, die Erbacher Agentur zu bevorzugen. So war sie weder unter den drei Erstplatzierten, die in die engere Auswahl kommen sollten, noch waren ihre Unterlagen vollständig (es fehlten Preisangaben).

Im Unterschied zu Michelstadt schloss Happel nicht aus, der Argumentationslinie der Verteidigung folgen zu wollen, die den monetären Schaden nicht dem Fehlverhalten Küblers zuordnet, sondern der Geschäftsführung der Odenwald-Regionalgesellschaft in Erbach (Oreg). Diese war mit der operativen Auftragsvergabe und Überwachung betraut. Die formale Entscheidung wurde vom Kreisausschuss getroffen, dem Kübler zu jener Zeit kraft Amtes vorstand, ebenso dem Aufsichtsrat der Oreg.

Weiterer Gesprächsbedarf

Happel räumte ein, dass über die Jahre hinweg das schwebende Verfahren für den Verurteilten erheblich belastend gewesen sein müsse, was ihn dazu bewog vorzuschlagen, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 16.000 Euro einzustellen.

Rechtsanwältin Andrea Combé (Heidelberg) begrüßte das Entgegenkommen; stellte aber weiteren Gesprächsbedarf fest. Nicht näher dazu äußern wollte sich Staatsanwalt Joachim Hauschild. In Michelstadt wurde Kübler zu einer Freiheitsstraße von sieben Monaten verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wurde, und zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro.

IDie Verhandlung wird fortgesetzt am Mittwoch, 19. Januar, um 9 Uhr (Saal 3) mit der Vernehmung des Geschäftsführers der Erbacher Werbeagentur.

MANFRED GIEBENHAIN