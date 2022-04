Odenwälder Apfel ist Obst des Jahres

Blick in den Odenwald

ODENWALDKREIS 21.04.2022 - 12:32 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald hat den "Odenwälder Apfel" zur "Obstsorte des Jahres 2022" erklärt. Foto: Sorten­Erhaltungszentrale Baden­-Württemberg

Bei einer offiziellen Baumpflanzung am Mittwoch in Mörlenbach wurde die ausgewählte Sorte, der »Odenwa?lder Apfel«, näher vorgestellt. »Diese heimische, sehr widerstandsfähige Sorte mit den zitronengelben, süßsäuerlich schmeckenden Äpfeln eignet sich auch für hohe Lagen. Aus den gut schmeckenden Tafeläpfeln lassen sich leckere Kompotte und Kuchen zubereiten«, heißt es dazu in der Mitteilung des Geo-Naturparks.

Geschäftsführerin Jutta Weber betont, dass der Erhalt der biologischen Vielfalt zu den vordringlichsten Aufgaben des Verbands zähle. Mit der jährlichen Auszeichnung schenkt der Geo-Naturpark jeder Mitgliedskommune ein Ba?umchen der ausgezeichneten Obstsorte, um die jeweilige Vielfalt vor Ort zu unterstützen.

Genüsslich: Mit einer Weinwoche startet der Kulturtreff Höchst in der denkmalgeschützten Güterhalle in den Frühling. Von Mittwoch, 27. April, bis Sonntag, 1. Mai, werden Weine aus Churfranken von den Großheubacher Winzern Mathias Münch und Weinbau Albert zu knusprigen Flammkuchen gereicht. Während der Weinwoche hat die Güterhalle mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Bewirtschaftet wird auf der Terrasse, in der Güterhalle und im Güterwagen; eine Reservierung ist möglich.

Hilfsbedürftig: Bei den Einwohnermeldeämtern der Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises sind mittlerweile 834 Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet. Dies hat die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt. Beim kommunalen Jobcenter wurden von 313 Bedarfsgemeinschaften Asylbewerberleistungs-Anträge gestellt. Der Meldung nach leben in diesen Bedarfsgemeinschaften insgesamt 676 Personen: 389 Erwachsene, 200 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren sowie 87 Kinder bis fünf Jahre.

Kritisch: Im Odenwaldkreis wurden zuletzt wieder mehr Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben der Pressestelle des Landkreises registrierte das Gesundheitsamt am Dienstag 401 neue positive Corona-Testergebnisse.

Von den bisher insgesamt 26.684 erfassten, positiv getesteten Personen gelten 24.737 als genesen. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 221. Der Infektionssaldo liegt bei 1.726. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnungen des Robert-Koch Instituts bei 1.049,1. Zugelegt hat auch die Zahl der auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum in Erbach behandelten Personen. Sie liegt bei 26; davon werden vier Patienten auf der Intensivstation behandelt. Weitere vier Personen werden in Kliniken außerhalb des Kreises versorgt.

MANFRED GIEBENHAIN