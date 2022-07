Objekte, Bilder und mehr im Klingenberg Löw-Haus

Hintergrund: Öffnungszeiten von »Strukturen-Chaos«

Der Verein Kunstraum in Churfranken hat laut Vorsitzendem Hans-Dieter Mocka mit der Kunststation Breuberg erstmals Ende Juni 2021 zusammengearbeitet. Damals seien die Kunstraum-Mitglieder eingeladen worden, ihre Arbeiten in der Fliegerhalle in Breuberg auszustellen. Nun, so Mocka, präsentieren die Künstler aus Hessen ihre Werke in Klingenberg. Die Ausstellung »Strukturen-Chaos« im Löw Haus / Haus der Kunst in der Klingenberger Altstadt (Hauptstraße 29) ist bis Sonntag, 24. Juli, samstags und sonntags je von 14 bis 18 Uhr geöffnet. ()