Obernburger und Eisenbacher Kinder verraten, was in ihren Schultüten drin ist

Hintergrund: Erster Schultag in Obernburg

In Obernburg gehen die Erstklässler am Dienstagmorgen in die Johannes-Obernburger-Schule, wo sie um 9 Uhr in der Turnhalle von Rektor Frank-Carsten Linke und Bürgermeister Dietmar Fieger begrüßt werden. Dann geht es mit der Lehrerin in die Klasse, wo sie ihre Schulkameraden kennenlernen. Die Schüler sind für den ersten Schultag bestens gerüstet: Viele haben sich ihre Schultüten mit ihren Eltern und Geschwistern selbst gebastelt. Die Schultüten sind meist mit Süßigkeiten, Spielzeug sowie Schul- und Schreibutensilien gefüllt. Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle: Die meisten Schultüten bestehen aus Pappe, Tonpapier oder Stoff. Manche Schultüten können später sogar als Kopfkissen genutzt werden. Nach der Einschulungsfeier findet in der Aula/Mensa eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen durch den Elternbeirat statt.