Obernburger Theaterverein Granatsplitter wünscht sich höhere Zuschüsse

Andrea Faggiano: »Haben mit hohen Energiekosten zu kämpfen«

Obernburg 04.01.2023

Das Schicksal der Ida Ziegler aus dem 19. Jahrhundert, die einen reichen Witwer mit sechs kleinen Kindern heiraten soll, stellen Jasmin Kohl und Andrea Faggiano vom Theaterverein Granatsplitter in einer kurzen Szene dar.

Herr Faggiano, lassen Sie uns zunächst zurückblicken auf die Zeit nach dem Ausbruch der Corona-Krise, durch die gerade in der Kulturszene ständig alle Pläne über den Haufen geworfen wurden. Wie war diese Zeit für die »Granatsplitter«?

Das war auch für uns anstrengend. Wir haben aber versucht, unsere Proben, soweit es irgend möglich war, fortzusetzen. Nachdem wir viele Jugendliche im Ensemble haben, geschah dies in Rücksprache mit der Jugendpflegerin. Letztlich waren wir einer der wenigen Vereine, die während der Corona-Zeit etwas für Jugendliche angeboten haben. Dieses Angebot ging allerdings mit einer anstrengenden Bürokratie einher. Wir mussten zum Beispiel zehnseitige Fragebögen zu unseren Hygienemaßnahmen ausfüllen.

Wie viele Jugendliche sind bei Ihnen aktiv?

Insgesamt sind wir fast 40 Aktive, nahezu die Hälfte ist im Alter zwischen acht und 17 Jahren.

Beschreiben Sie doch bitte kurz den Ist-Zustand. Wie geht es Ihrem Theaterverein aktuell?

Die Corona-Krise haben wir gut gemeistert. Nun haben wir mit den hohen Energiekosten zu kämpfen. Wir haben ein Vereinsheim, wo wir proben und wo wir unsere Requisiten und Kostüme haben, also, wo sich der gesamte Fundus befindet. Hier rechnen wir mit einer Verdoppelung der Energiekosten. Im Moment allerdings erhalten wir keine zusätzlichen Zuschüsse. Ich würde es als Zeichen der Wertschätzung ansehen, wenn wir von der öffentlichen Hand mit etwas höheren Zuschüssen unterstützt würden.

Und wenn das nicht geschieht?

Wir haben uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, Kultur für alle zu ermöglichen, weshalb wir bisher keine Eintrittsgelder verlangt haben. Nun sehen wir uns jedoch gezwungen, diesen Idealismus etwas aufzuweichen. Im Moment diskutieren wir darüber, ob die Premieren immer noch frei sein, weitere Aufführungen jedoch etwas kosten sollten. Die Vorstellungen gehen noch auseinander, wie wir das konkret machen könnten. Wir diskutieren zum Beispiel darüber, ob 100 von insgesamt etwas mehr als 400 Karten weiterhin kostenfrei bleiben sollten. Und wir haben noch nicht entschieden, ob wir 10 oder 15 Euro für eine Aufführung verlangen.

Wie kam es eigentlich zur Namensgebung? »Granatsplitter«, das ist wirklich sehr ungewöhnlich.

Den Namen gab es schon, als ich 2013 zu jener Gruppe stieß, die 2012 entstand und aus der 2015 der Theaterverein hervorging. Diese Gruppe wiederum ging aus einer großen Erlenbacher Schauspielgruppe hervor. Nur einige Leute aus dieser Gruppe, so hörte ich, hatten Lust, weiterzumachen, sie sahen sich als die »Reste« der großen Gruppe an und nannten sich deshalb »Granatsplitter«. Der Name hat also nichts mit irgendetwas Militärischem zu tun.

Worauf legen Sie als Regisseur eigentlich den Hauptakzent bei Ihren Inszenierungen für den Theaterverein?

Für mich ist das Wichtigste, dass sich die Schauspieler in den jeweiligen Rollen wohlfühlen. Im professionellen Theater ist es ja so, dass von einem Schauspieler erwartet wird, dass er wirklich jede Rolle, die sich ein Regisseur für ihn ausgedacht hat, verkörpern kann. Wir von der Regie unseres Theatervereins helfen unseren Schauspielern natürlich auch, sich in die jeweilige Rolle hineinzufinden, allerdings ist es uns wichtig, dass sich die Schauspieler prinzipiell mit ihrer Rolle identifizieren. Wir berücksichtigen auch, wenn jemand sagt, dass er gerade wenig Zeit hat und deshalb nur eine kleinere Rolle übernehmen möchte. Andere lieben es, die Hauptrolle zu spielen.

Bei Letzteren handelt er sich wahrscheinlich um Akteure, die einen ausgeprägtem Hang zum Theater haben.

Ja, das ist richtig, einer unserer Schauspieler, Elias Stephan heißt er, ging auf die Schauspielschule in Hamburg und hat nun sogar ein Engagement im Schauspielhaus Frankfurt.

Wie lange dauert es eigentlich, bis eine Vorstellung bis aufs letzte i-Tüpfelchen vorbereitet ist?

Das hängt davon ab, wie schwierig das Stück ist. Drei Monate ist das Minimum, sechs Monate das Maximum. Mehr Zeit wollen wir auch nicht in die Vorbereitung einer Produktion investieren, denn dann ist erfahrungsgemäß die Luft raus. Die Aufführung ist ja das Ziel. Und darauf will man nicht ein volles Jahr hinarbeiten.

Als ich mir die Liste Ihrer Ehrenämter anschaute, dachte ich, dass Ihr Tag anscheinend mindestens 50 Stunden hat. Sie sind ja nicht nur Vorsitzender des Obernburger Theatervereins. Ich bin auf 16 Ehrenämter beziehungsweise Mitgliedschaften gestoßen.

Ja (lacht), ich denke mir auch oft, dass ich nicht nur einen, sondern dass ich mindestens zwei Doppelgänger bräuchte?

Wie aber schaffen Sie alles ohne Doppelgänger?

Das Wichtigste ist, dass das, was man tut, Spaß macht. Und alles, was ich tue, macht mir Spaß. Man muss natürlich gut planen. Und man muss Schwerpunkte setzen. Ich möchte mitgestalten, und zwar in den Bereichen Bildung, Kultur, Handwerk und Soziales. Das sind die vier Themen, die mich am allermeisten interessieren. Darum engagiere ich mich zum Beispiel auch im Vorstand des Landeselternverbands Bayerischer Realschulen. Hier haben wir übrigens erreicht, dass jede Realschule in Bayern 2023 einen »Tag des Handwerks« anbietet.

Ich möchte noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar auf die zunehmenden Klagen von Vereinen darüber, dass hierzulande alles dermaßen überreguliert ist, dass es immer weniger Freiheit gibt. Stimmen Sie dem zu?

Ich hatte ja schon gesagt, dass die Bürokratie in der Corona-Zeit wirklich immens war, aber aktuell fühlen wir uns überhaupt nicht bürokratisch eingeschränkt. Wir können tun, was wir möchten.

Das ist gut, zu hören, dass sie sich völlig frei fühlen. Freiheit ist für Ihren Theaterverein ohnehin etwas Wichtiges. Sie haben ein Logo, das von den Worten umrahmt ist: »Die Freiheit, den Mut und die Kunst, das zu sein, was du sein willst.«

Ja, das ist ein wichtiges Motto, ich denke zum Beispiel daran, dass wir uns immer wieder dazu ermutigen sollten, unsere Stimme zu erheben. Ich beobachte, dass Dinge immer seltener offen angesprochen werden. Irgendwie aus Angst, in eine Ecke gedrängt zu werden. Es ist so wichtig, Mut zu haben, die eigene Meinung zu äußern, natürlich ohne irgendeinen anderen zu beleidigen. Hier kommt die Kunst ins Spiel: Es ist eine Kunst, dass dies gelingt.

Stichwort: Theaterverein Obernburg Das Logo des Theatervereins Granatsplitter mit Motto: »Die Freiheit - der Mut - die Kunst, das zu sein, was du sein willst.« Foto: Theaterverein Granatsplitter Der Theaterverein Obernburg wurde 2015 gegründet. Er ging aus einer Gruppe von Laienschauspielern hervor, die sich bereits 2012 zusammengefunden hat. Andrea Faggiano, heute Vereinsvorsitzender, stieß 2013 zu dieser Gruppe. Die nächste Aufführung ist für den verkaufsoffenen Sonntag in Obernburg am 26. März geplant. Geboten wird ein historisches Schauspiel mit dem Titel "Bonjour Obernbour". Am 22. April feiert die Komödie "Latein ist immer ein Risiko!" Premiere. (pat)