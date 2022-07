Obernburger Realschüler machen Theater

Nachwuchsschauspieler begeistern mit Zirkusszenen und Krimikomödie - Letzte Aufführung am Freitag in der Aula

Obernburg 14.07.2022 - 14:06 Uhr < 1 Min.

Eine Krimikomödie mit Pfiff präsentieren die Schülerinnen und Schüler der sechsten bis neunten Klassen in der Aula der Obernburger Main-Limes-Realschule.

Es handelt sich um höchst witzige Inszenierungen von »Der verflixte Zirkus« (Regie: Esther von Westberg) im Vorprogramm der Aufführungen und der Krimikomödie »Nur ne Handvoll Tausender« (Regie: Johannes Hennrich und Katharina Beck). Für alle Beteiligten bedeutete es eine große Freude, nach gut zwei Jahren Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder ein schulisches Kulturangebot zu präsentieren.

Die Darstellerinnen aus den fünften Klassen zeigten große Spielfreude und Leidenschaft auf der Bühne, gespickt mit akrobatischen Leistungen als Zirkusprotagonistinnen. Beeindruckend schon deshalb, weil es für sie der erste Auftritt überhaupt vor Publikum war. Die älteren Schülerinnen und Schüler standen mit ebensolcher Begeisterung im Rampenlicht und ernteten viel Zwischenapplaus für ihre mit passender Gestik und Mimik angereicherte Darstellung der Figuren in den turbulent und lachmuskelreizend gestalteten Szenen der Krimikomödie.

Getränke und Snacks

So gab es für beide Aufführungen viel Beifall und im Abschluss angeregte Gespräche bei Getränken und Snacks, die Mitglieder des Elternbeirats im Pausenhof servierten. Am Donnerstag wurden die Aufführungen wiederholt. An diesem Freitag, 15. Juli, besteht ab 19.30 Uhr die letzte Gelegenheit, einen amüsanten Theaterabend in der Main-Limes-Realschule bei freiem Eintritt zu verbringen.

