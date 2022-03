Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Obernburger Realschüler laufen für die Ukraine

Über 20.000 Euro an Spenden gesammelt

Obernburg 24.03.2022 - 15:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Laufen für Ukraine-Hilfe: Realschüler in Obernburg.

Karlheinz Lamprecht, der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Unterfranken, hatte sich mit der Idee zu den Sponsorenläufen an die Schulleitungen der unterfränkischen Realschulen gewandt. Für den Konrektor der Obernburger Main-Limes-Realschule, Johannes Hennrich, stand eine Teilnahme außer Frage: »Es ist für einen wichtigen Zweck.«

Auf der einen Kilometer langen Strecke in der Obernburger Mainanlage kamen die Schüler bei blauem Himmel und Sonnenschein schnell ins Schwitzen. Ihr Tempo konnten sie sich selbst einteilen, ob gemächlich joggen oder doch sportlich laufen. Den Anfang des »Friedenslaufs« machten die Schüler der neunten und zehnten Klassen. Eine Stunde hatten sie Zeit, um möglichst viele Runden zu laufen. Für jeden Kilometer bekommen sie von ihren Sponsoren - Familie oder Freunde, die sie sich im Vorfeld ausgesucht haben - einen selbst gewählten Betrag.

Im Laufe des Vormittags liefen dann auch noch die anderen jüngeren Jahrgangsstufen fünf bis acht. Insgesamt nahmen etwa 480 Schüler teil, sie liefen 3138 Runden. In den folgenden Tagen wird das Geld eingesammelt und an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe weitergeleitet. Damit soll Kindern und Jugendlichen geholfen werden, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.

Felix Kocea