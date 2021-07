Obernburger Pfarrer und Kirchenpfleger als Messdiener

Manfred Jarosch und Thomas Bachmann lösen mit ihrem Einsatz eine Wettschuld ein

Pfarrer Manfred Jarosch und Kirchenpfleger Thomas Bachmann (rechts) haben ihr Wort gehalten und ihre verlorene Wette eingelöst. Beim Jugendgottesdient an der St. Anna-Kapelle am Mittwoch dienten die beiden als Messdiener und sammelten von den Gläubigen das Klingelbeutelgeld ein.

Beim Patrozinium der Obernburger Pfarrei St. Peter und Paul Ende Juni hatten die beiden die traditionelle Wette »Pfarrgemeinderat gegen Pfarrer« verloren. Sie hatte gelautet: »Wetten, dass es der Pfarrgemeinderat nicht schafft, 29 Menschen zu finden, die mindestens sieben Jahre Ministranten waren?«

Der Pfarrgemeinderat gewann, weil zwar nur 22 ehemalige oder gegenwärtige Messdiener in die Kirche gekommen waren, aber knapp ein Dutzend Videobotschaften geschickt hatten, die als gültig gewertet wurden.

Den Gottesdienst zelebrierte Jugendseelsorger Bernd Winter. Er betonte in der Predigt, dass der Glaube ein Schatz sei, den es zu bewahren gibt. Den musikalischen Rahmen gestaltete die Band Glorious. Abschließend wurden langjährige Ministranten verabschiedet. Die Ministranten spenden 25 Prozent der Kollekte an die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

