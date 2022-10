Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Obernburger Jugendchor Kantilene aufgelöst

Vorsitzender Knecht erklärt Aus nach 24 Jahren - Mangel an Nachwuchssängern

Obernburg 28.10.2022 - 17:06 Uhr 1 Min.

Die verbliebenen Sängerinnen des Kinder- und Jugendchor "Kantilene". Ihr Chor ist aufgelöst, weil das Interesse sich einem Chor anzuschließen, in den letzten Jahren immer geringer wurde.

Bereits seit mehr als zwei Jahren gebe es keine aktiven Sängerinnen und Sänger, bedauert Knecht. Eine Änderung der Situation sei nicht in Sicht. Der Vorstand sei daher der Auffassung gewesen, dass der Verein aufgelöst werden sollte, auch damit das Vereinsvermögen von derzeit 408,43 Euro nicht durch die Kontoführungsgebühren aufgezehrt wird. Das Geld fällt nun der Stadt Obernburg zu, die es für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Alle Vereinsmitglieder hätten der Auflösung zugestimmt, so Knecht.

Gründung nach Benefizkonzert

Anstoß der Gründung des Chores war 1997 ein Benefizkonzert für Leukämiekranke in Obernburgs Pfarrkirche, das von Kinder- und Jugendchören aus dem Landkreis gestaltet wurde. Aus fast allen Orten traten Chöre auf, nur Obernburg fehlte. Unterstützt von Pfarrer Wendelin Lieb lud Chorleiterin Erwine Knecht im März 1998 zur ersten Chorprobe ins Pfarrheim Pia Fidelis ein. Es kamen 18 Interessierte. Nach kurzer Zeit zählte man 26 junge Sängerinnen und Sänger. Gegründet wurde der Jugendchor Kantilene mit Unterstützung von Jugendreferentin Martina Denk am 19. Juni 1998 im Pia Fidelis.

Auftritte und Wertungssingen

Der erste Auftritt des Chors war am 21. Juni 1998 bei der Serenade des Musikvereins Obernburg. Der Chor besuchte Konzerte bei Nachbarvereinen und nahm ab 2000 am Wertungssingen teil. Der Jugend- und Kinderchor sang bei Gottesdiensten, Vereinsfesten und im Seniorenheim. Ein Vereinshöhepunkt war das Jubiläumskonzert »Zehn Jahre Kantilene« 2008 in der Stadthalle Obernburg.

Durch den Rückgang der Zahl der Aktiven im Jugendchor sei kein leistungsorientiertes Proben mehr möglich gewesen, so Knecht. Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Mitgliedern für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit, insbesondere bei Chorleiterin Erwine Knecht, die über 20 Jahre den Kinder-Jugend- und Projektchor mit großem Können und Herzblut hervorragend leitete, bei den Sponsoren und vor allem bei den bisherigen Sängern und Sängerinnen.

Martin Roos