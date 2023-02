Obernburger Josef Ederer feiert 100. Geburtstag

24 Jahre für Freie Wähler im Stadtrat

Obernburg 27.02.2023 - 07:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Josef Ederer aus Obernburg.

Ederer kam am 27. Februar 1923 als Sohn von Peter und Anna Ederer, geborene Klimmer, auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und die Oberrealschulen in Würzburg und Aschaffenburg. Nach dem Schulabschluss begann er 1939 in Würzburg im Hotel Lämmle eine Ausbildung zum Koch. Im Zweiten Weltkrieg war er Soldat in Russland. Nach dem Krieg erlernte er den Beruf des Metzgers und legte 1954 die Meisterprüfung ab. Anschließend arbeitete er mit seinen Eltern im Bayerischen Hof und der Metzgerei in der Römerstraße 43. 1978 schloss die Gaststätte. Die Metzgerei wurde in einem Neubau weitergeführt. Die im Altbau untergebrachte Römer-Apotheke leitete zuerst Ernst-Ulrich Moek und seit Juli 2012 Hans-Christoph Müller. 1986 übernahm Berthold Scholz die Metzgerei, die seit Januar 2017 von Robert Heeg geführt wird.

Seine Ehefrau Ursula, geborene Gordner, lernte der Jubilar in einem Schweinfurter Café kennen. Im Mai 1947 läuteten in Obernburg die Hochzeitsglocken. Mit der Geburt der drei Töchter war das Familienglück perfekt. Im Juli 2006 starb seine Frau. Seit 2015 lebt der Senior im Obernburger Seniorenheim. Mittlerweile hat er drei Enkel und sechs Urenkel.

Ederer war an Politik und Geschichte interessiert. Er ist noch immer passives Mitglied im Heimat- und Verkehrsverein, im Spessartbund, im Obst- und Gartenbauverein, im Waldhaus-, Musik- und Gesangverein. Er machte Dienst im Römermuseum und war im Kegelclub Nasse 12 aktiv. Er radelte und schwamm gerne, liebte das Bergwandern und traf sich einmal in der Woche mit seinen Skatbrüdern. In der Volkshochschule besuchte er Mal- und Französischkurse. Auch bei Ausgrabungen römischer Funde engagierte er sich. Für die Freien Wähler war er von 1972 bis 1996 24 Jahre im Stadtrat.

Gesundheitlich geht es ihm heute dem Alter entsprechend gut. Natürlich machen die Beine nicht mehr so mit, auch nicht die Augen und das Gehör. Doch ansonsten ist er mit sich und seinem Leben zufrieden. Regelmäßig bekommt er Besuch von seinen drei Töchtern mit ihren Familien.

Auf die Frage nach dem Rezept für sein hohes Alter meint der Jubilar, dass ihn seine Wissbegierde und die körperliche Bewegung fit gehalten hätten. Heute wird im Seniorenheim auf Ederer angestoßen. Die Feier im Kreis der Familie findet am Wochenende im Hotel Zum Karpfen statt.

ro