Obernburger Glasschale gibt Forschern weiter Rätsel auf

Tagungsband zur Spätantike im Rhein-Main-Gebiet erschienen

Obernburg 22.11.2022 - 15:12 Uhr < 1 Min.

Die spätantike Glasschale aus Obernburg ziert das Deckblatt des Tagungsbandes.

1996 fanden Archäologen bei Grabungen im Römerkastell in Obernburg eine Glasschale mit christlichen Motiven aus dem 4. Jahrhundert - ein herausragendes Einzelstück, das Rätsel aufgab und die Forschung vorantrieb, teilt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald mit. Als die Glasschale über 20 Jahre später als Leihgabe wieder in Obernburg zu sehen war, initiierte Alexander Reis, Archäologe an der Goethe-Universität Frankfurt, eine Tagung über die Bedeutung des Rhein-Main-Gebiets in der Spätantike.

Erkenntnisse von Archäologen, Historikern, Geologen und Geographen rückten die besondere strategische und geographische Lage der Region in der Zeit des römischen Rückzugs und der Alemannenkriege in den Vordergrund. Diese wissenschaftlichen Vorträge stehen nun einem historisch und archäologisch interessierten Publikum in gebundener Form zur Verfügung.

Jochen Babist, Geologe beim Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, wirkte bei der Tagung 2018 mit. Er und Alexander Vögler, Historiker und Gymnasiallehrer, hielten einen Vortrag zur Bedeutung der Steinbrüche des Felsberges im Odenwald für die kaiserlichen Monumentalbauten in Trier und die damit verbundene Infrastruktur. Nach wie vor ungeklärt ist der Abtransport des gewonnenen Materials vom Felsberg zum Rhein, zu dem im Artikel einige neue Ansätze enthalten sind. Um das Wissen über die Spät-Antike im Raum Bergstraße-Odenwald einem breiteren Publikum verfügbar zu machen, unterstützte der Geo-Naturpark den Druck des Buches gemeinsam mit zahlreichen anderen Partnern. js

Alexander Reis (Hrsg.): Das Rhein-Main-Gebiet in der Spätantike. Beiträge zur Archäologie und Geschichte. Akten der Tagung in Obernburg am Main vom 12. bis 13. April 2018. Dr. Faustus Verlag, Büchenbach 2018, ISBN 978-3-946387-39-8.

js