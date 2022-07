Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Obernburger feiern 505. Anna-Tag

Brauchtum: Ein Fest für Jesu Familie

Obernburg 25.07.2022 - 11:50 Uhr < 1 Min.

Zahlreiche Obernburger und ehemalige Einwohner der Stadt sind gekommen, um den Anna-Tag, den höchsten religiösen Feiertag im Ort zu feiern - mittlerweile zum 505. Mal.

Die Festpredigt hielt der frühere Oberburger Pfarrer Hubert Grütz. Neben Grütz zelebrierten auch Domkapitular Albin Krämer und Diakon Peter Rickert den Gottesdienst. Pfarrer Hubert Grütz betonte, dass er sehr gerne Pfarrer in Obernburg gewesen sei. Er erinnerte daran, dass er vor neun Jahren in die Rhön gegangen sei. Er habe sich in Obernburg sehr wohl gefühlt und komme immer wieder gerne hierher zurück.

In der Predigt ging Grütz auf die Bedeutung des Anna-Tages für Obernburg ein. Die heilige Anna und der heilige Joachim seien Jesu Familie gewesen, daher sei der Annatag in Obernburg ein Familienfest. Der Pfarrer bat die heilige Anna um den Frieden, den die Welt dringend braucht. Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgte der Musikverein Obernburg.

Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt der Sanierung des Pfarrheims Pia Fidelis zugute. Die Kollekte des Anna-Tages ist für die Erhaltung und Restaurierung der Sankt-Anna-Kapelle bestimmt. Der lokal höchste religiöse Feiertag ist für viele Obernburger, die nicht mehr dort wohnen, ein willkommener Anlass, ihre Heimat, Verwandte und Freunde zu besuchen. Nach dem Gottesdienst trifft man sich zu Gesprächen, tauscht Kindheitserinnerungen aus und besucht die Gräber auf dem Friedhof.

