Ei­ne Samm­lung mit Wap­pen, Ur­kun­de, Adels­brief, Rei­se­rou­te und ei­ne Stoff­samm­lung über Jo­han­nes und Pe­ter Obern­bur­ger hat am Mon­tag der aus Obern­burg stam­men­de und in Dachau le­ben­de Gün­t­her Koch laut ei­ner Mit­tei­lung der Stadt an Zwei­ten Bür­ger­meis­ter Chri­s­to­pher Ja­ny über­reicht. Die Stadt Obern­burg er­hält die Samm­lung als Schen­kung.