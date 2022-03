Obernburger Berufsschüler meistern Distanzunterricht mit digitaler Intelligenz

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz überreicht Urkunde und Preisgeld

Obernburg 29.03.2022 - 12:02 Uhr < 1 Min.

Preisverleihung für ein vorbildliches Projekt: Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger, Kultusstaatssekretärin Anna Stolz mit Roboter "Pepper", stellvertretende Landrätin Monika Wolf-Pleßmann, Projektleiterin Lisa Sophie Lappa und Schulleiter Alexander Eckert (von links).

Innovativ und ideenreich war das Projekt, das Studienrätin Lisa Sophie Lappa mit Schülern der IT-Klassen auf die Beine gestellt hatte. Digitale Intelligenz und die Beleuchtung der Vor- und Nachteile aus ethischer Sicht standen hier im Mittelpunkt. Am Montagnachmittag stellte sie das Projekt vor, nachdem Schüler, Lehrer, Schulleiter und Ehrengäste einen höchst amüsanten und lehrreichen Einblick mit der Vorführung des Roboters Pepper und seines kleineren Kollegen in die Welt der digitalen Intelligenz hatten.

»Die Corona-Pandemie hat den Schulbetrieb völlig auf den Kopf gestellt. Innerhalb kürzester Zeit musste der Unterricht an völlig neue Gegebenheiten angepasst werden und muss es immer noch«, so die Staatssekretärin, die in Vertretung von Kultusminister Michael Piazolo gekommen war. »In der Zeit des Distanzunterrichts konnten die Schülerinnen und Schüler nicht die Schule. Daher musste der Unterricht zu ihnen nach Hause kommen. Die Schulen haben dazu eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen kreativen Ideen entwickelt, um die Schülerinnen und Schüler weiterhin aktiv in das Unterrichtsgeschehen einbinden zu können. Das verdient große Anerkennung!«, so die Politikerin.

Schulleiter Alexander Eckert zitierte in seiner Ansprache Norman Vincent Peale: »Wenn Gott dir ein Geschenk machen will, dann packt er es in ein Problem«. Damit brachte er auf den Punkt, dass die Herausforderungen in der Corona-Pandemie einen Kreativitätsschub im digitalen Distanzunterricht ausgelöst hatten und in ein vorbildliches Unterrichtsprojekt geflossen sind.

Im März startete nun die Ausschreibung für die zweite Auszeichnungsrunde, an der sich alle bayerischen Schulen beteiligen und ihre Projekte zur Prämierung einreichen können.