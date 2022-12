Ein fest­li­ches Pro­gramm ha­ben Stadt, Stadt­mar­ke­ting und Orts­ve­r­ei­ne am Frei­tag und Sams­tag bei der Ak­ti­on »Obern­burg im Lich­ter­glanz« ge­bo­ten. Die Alt­stadt mit den Holz­bu­den hat­te sich in ei­ne fun­keln­de Ku­lis­se für den Weih­nachts­markt ver­wan­delt. Auch an der Kochs­müh­le leuch­te­ten vie­le Ker­zen.