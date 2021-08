Obernburg verlängert Corona-Maßnahmenpaket

Flutkatastrophe: Obernburg wird eine pauschale Summe von 7000 Euro für die Flutopfer im Landkreis Ahrweiler spenden. Dazu verzichtete das Gremium einmalig auf das Sitzungsgeld und beschloss rund 50 Cent pro Einwohner anzusetzen. Letztlich stockte man den Betrag auf die beschlossenen 7000 Euro auf. Der Landkreis Ahrweiler wurde ausgewählt, weil dort auch die Helfer aus Obernburg eingesetzt waren.

Forst: Sebastian Spatz unterrichtete den Stadtrat über die aktuelle Entwicklung im Obernburger Stadtwald. Das wichtigste Ereignis in diesem und nächstem Jahr wird die Forsteinrichtung sein, bei der ein mittelfristiger Fahrplan für die nächsten Jahre festgelegt wird. Dazu wird es jedoch einen gesonderten Termin im Stadtrat geben, um ein entsprechendes Mandat zu erteilen. Für September ist zudem eine gemeinsame Waldbegehung mit Mitgliedern des Stadtrates vorgesehen. Der Jahresbetriebsplan für 2021 könne nach aktuellem Stand weitestgehend eingehalten werden. Zwar werde 2021 vorrausichtlich weniger Holz geschlagen als vorgesehen, über die letzten Jahre hinweg betrachtet, werden die Planungen jedoch zu 96 Prozent erfüllt.

Friedhofrahmenplan: Nachdem der Stadtrat den Friedhofsrahmenplan in seiner Sitzung vom 6. Mai beschlossen hat, sollen nun die Weichen für eine Neugestaltung der Friedhöfe gestellt werden. Hierzu ist es notwendig, dass größere zusammenhängende Flächen für eine Neugestaltung des Friedhofs Obernburg geschaffen werden müssen. Der beauftragte Friedhofsplaner empfahl der Verwaltung dazu die Friedhofssatzung entsprechend zu ändern. Auf den noch zu bestimmenden Flächen sei es dann leider unumgänglich Ruhezeiten nicht mehr zu verlängern oder Neubestattungen zu ermöglichen. Betont wurde, dass bei allen Betroffenen und in jedem Einzelfall bei abweichenden Vorstellungen oder Wünschen eine einvernehmliche Lösung gefunden werden soll. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung mit einstimmigem Beschluss eine entsprechende neue Satzung auszuarbeiten. Bürgermeister Dietmar Fieger weist daraufhin, dass die Umgestaltung der Friedhöfe ein mehrjähriges Projekt sei, dass auch in Zukunft immer wieder im Stadtrat auftauchen wird.

Mainradweg: Ein Antrag der Stadträte Winfried Elbert und Roland Arnold (beide B 90 / Die Grünen) auf Asphaltierung des Mainradweges im Zuge der Neugestaltung der Mainanlage wurde aufgrund eines Antrags von Stadtrat Markus Hartmann (FW) auf eine spätere Sitzung vertagt. Hartmann wünschte sich vor einer Abstimmung noch weitere Informationen von der Verwaltung zu dem Sachverhalt. Dem stimmten 14 Räte zu und vertagten das Thema damit mehrheitlich auf eine der folgenden Sitzungen.

Brückensanierung: Mehrheitlich gegen eine Gegenstimme wurde die Sanierung der Wendelinushohlbrücke beschlossen. Zuvor waren die Ergebnisse einer Prüfung von Sanierungsmöglichkeiten durch ein Ingenieurbüro vorgestellt worden. Eine Sanierung der Brücke würde demnach reine Baukosten in Höhe von 220 000 Euro verursachen. Ein Abbruch und Neubau eines größentechnisch gleichwertigen Brückenersatzbaus sei laut Büro mit reinen Baukosten von rund 440 000 Euro anzusetzen. Im nächsten Schritt sollen Angebote zur Sanierung der Brücke über die Wendelinushohl eingeholt werden und ein Vergabevorschlag für den Stadtrat erstellt werden.

Finanzamt: Der Neubau des Finanzamtes in der Obernburger Jahnstraße war zum ersten Mal offiziell Thema im Stadtrat. Es ging dabei um eine Ermächtigung für Bürgermeister Fieger einen städtebaulichen Vertrag mit dem staatlichen Bauamt Aschaffenburg zur Bauleitplanung eines Finanzamtes in Obernburg zu schließen. Im Stadtrat war man sich weitgehend einig, dass man das Projekt begrüße, erteilte dem Bürgermeister jedoch erstmal nur das Mandat, eine Unterschrift unter einen entsprechenden Vertrag in Aussicht zu stellen. Gleichzeitig soll an das Staatliche Bauamt Aschaffenburg die Bitte gerichtet werden, das Projekt zunächst im Stadtrat vorzustellen. HaEn