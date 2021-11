Obernburger Stiftung verklagt Kuka auf Zahlung einer Million Euro

Bei Reis-Robotics-Übernahme Spende zugesagt, aber nie bezahlt

Die Stiftung Hilfe in Not unterstützt seit mehr als 30 Jahren Menschen aus dem Landkreis Miltenberg, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung war vom Unternehmer Walter Reis gegründet worden, von dessen Firma Reis Robotics der Augsburger Konzern bereits 2014 die Mehrheit der Anteile übernommen hatte. 2016 verkauft Reis dann seine restlichen Anteile an Kuka und handelte dabei auch die Großspende aus.

»Die Verbundenheit des neuen Eigentümers Kuka AG und des ehemaligen Gesellschafters Walter Reis mit dem Standort Obernburg wird außerdem durch zwei Spenden zum Ausdruck gebracht. Die Kuka AG stiftet an die Obernburger gemeinnützige Einrichtung Stiftung Hilfe in Not ebenfalls einen Betrag von einer Million Euro«, wurde in der damaligen Pressemitteilung Übernahme angekündigt. Die Summe wurde aber in den vergangenen fünf Jahren nie überwiesen.

Das nicht gehaltene Schenkungsversprechen ist inzwischen vor dem Augsburger Landgericht gelandet. Der Stiftungsrat unter Vorsitz von Kroth hatte sich 2019 zur Klage entschlossen. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen wollte das beklagte Unternehmen aufgrund des laufenden Rechtsstreits keine Stellung beziehen, warum die Stiftung bis heute auf das Geld wartet. Eine Rolle mögen dabei Verluste in den vergangenen Jahren, die auch am Standort Obernburg zu Personalabbau führten, gespielt haben. 2021 ist Kuka aber wieder deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat für die ersten neun Monate ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern vom 45,5 Millionen Euro gemeldet.

Das laufende Zivilverfahren brachte keine Einigung der Parteien. Nun muss das Landgericht Augsburg entscheiden, ob der Konzern mit weltweit rund 14.000 Mitarbeitern mit der Ankündigung von 2016 eine rechtsverbindliche Zusage gemacht hat. Das Urteil ist für den 6. Dezember angekündigt.

