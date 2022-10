Obernburg: Sperrungen wegen des Apfelmarktes

Obernburg 05.10.2022

Die Römerstraße zwischen Einmündung Lindenstraße und Juliusstraße und die Seitenstraßen (Kapellengasse, Obere Gasse, Untere Gasse, Badgasse, Kaisergasse, Mainstraße, Frühlingsstraße, Schillerstraße, Schmiedgasse, Runde-Turm-Straße, Obere Wallstraße, Burenstraße) sind von Samstag, 8. Oktober, 13 Uhr, bis Montag, 10. Oktober, 8 Uhr, gesperrt. Der Kirchplatz ist bereits ab Freitag, 7. Oktober, 17 Uhr, gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Lindenstraße. In der Dr.-Zöller-Straße sowie der Frühlingsstraße/Pfaffengasse gilt ein absolutes Halteverbot. Kostenlose Parkplätze gibt es am Festplatz, an der Annakapelle und am Friedhof, Parkhaus am Wendelinuskreisel, in der Lindenstraße, Römergässchen, vor dem Amtsgericht, an der Stadthalle und am Pendlerparkplatz neben der Aral-Tankstelle.

jo