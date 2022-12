Obernburg: Offene Ganztagsbetreuung auch für Grundschüler

Stadtrat: Neues Konzept reagiert auf steigenden Bedarf an der Johannes-Obernburger-Schule - Start im September 2023

Obernburg 16.12.2022 - 16:04 Uhr < 1 Min.

Damit reagiert man auf den Wunsch von Elternbeirat und Schulleitung: Schulleiter Frank-Carsten Linke hatte dem Gremium bereits in der September-Sitzung diese Überlegungen erläutert, die aus seiner Sicht dem erhöhten Bedarf entgegen kommt. Zur Raumplanung ist laut Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) eine separate Beschlussvorlage in Federführung des Bauamts in Vorbereitung.

Der offene Ganztag bietet den Vorteil, dass die Schüler dann anders als im gebundenen Ganztag den Schultag nicht mehr in eigens eingerichteten Klassen verbringen: Es sind dann auch jahrgangsübergreifende Klassen möglich. Nach Schätzungen von Schulleiter Linke liegt die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung in der Grundschule bei etwa 60 bis 80 Prozent. Ein Blick auf die Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen des Schulamts, die der Beschlussvorlage beiliegt, zeigt, dass Schuljahr 2027/28 insgesamt 500 Schüler in 21 Klassen an der Johannes-Obernburger-Schule sein könnten. Diese würden sich aufteilen in 324 Grundschüler in 13 Klassen und 176 Mittelschüler in acht Klassen. Im laufenden Schuljahr sind es insgesamt 446 Schüler in 22 Klassen, davon 159 Mittel- und 287 Grundschüler.

Derzeit wird an der Mittelschule der offene Ganztag bereits angeboten, an der Grundschule besteht nur die Möglichkeit des gebundenen Ganztags mit kostenpflichtiger Mittagsbetreuung. Hier sind derzeit 75 Schüler angemeldet. Der offene Ganztag ist für Eltern bis auf das Mittagessen und freiwillig buchbare Ergänzungszeiten ab 16.30 Uhr kostenfrei. Der zeitliche Aufbau des offenen Ganztags für Grundschüler sieht Bildungs- und Betreuungsangebote an mindestens vier Wochentagen ab Unterrichtsende bis 16 Uhr vor.

