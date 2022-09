Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Obernburg investiert in den Nachwuchs

Stadtrat: Bedarfsplanung fordert mehr Betreuungsplätze - Neubau der Kita Sonnenhügel wird größer

Obernburg 09.09.2022 - 14:28 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Kita Sonnenhügel am Mönlingtalring in Obernburg soll für rund sieben Millionen Euro erweitert werden.

Damit haben die Architekten Peter Farrenkopf und Rebecca Breitenbach vom Büro Johann und Eck aus Bürgstadt auf die aktuelle Bedarfsplanung an Betreuungsplätzen in Obernburg reagiert, die in der Sitzung ebenfalls vorgestellt wurde.

Mehr Kinder als prognostiziert

Diese sieht folgendermaßen aus: Aktuell bietet die Kommune 108 Krippen- und 320 Kindergartenplätze in den Einrichtungen Abenteuerhaus, Altstadt, Sonnenhügel, Stiftshof und Waldkindergarten. Die Bedarfsplanung vom Landratsamt geht bis zum Jahr 2027 von einem Bevölkerungswachstum von 1,1 Prozent für Obernburg aus - und in der Altersgruppe zwischen null und drei Jahren von 252 Kindern. Doch diese Zahl, das geht aus der Beschlussvorlage hervor, wurde bereits 2022 mit 272 Kindern in diesem Alter überschritten. Ähnliches gilt für die Kindergartenkinder: Bei den Drei- bis Sechsjährigen geht die Prognose von 256 Kindern bis 2027 aus, aber auch hier gibt es dieses Jahr schon deutlich mehr, nämlich 361 Kinder.

Schon jetzt sind also die Plätze knapp. Derzeit besuchen vier Obernburger Krippenkinder Einrichtungen in anderen Kommunen, sechs Kinder sind auf der Warteliste - das ist ein nicht gedeckter Bedarf von zehn Kindern, was einer Krippengruppe entspricht. Im aktuellen Kindergartenjahr 2022/23 haben 325 Kinder einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz - bei nur 320 verfügbaren Plätzen.

Mit dem Neubau der Kita Sonnenhügel will man dem steigenden Bedarf also entgegenkommen. Auf dem Gelände soll ein Ersatzneubau entstehen, der Altbau wird während der Arbeiten weiter genutzt. Er soll nach Fertigstellung abgerissen werden. Das Gebäude für zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen entsteht auf einer Fläche von 701 Quadratmetern. Um den nötigen Platz und auch genug Außenfläche zu haben, sei man insgesamt näher an den Mömlingtalring herangerückt, wie Farrenkopf erläuterte.

Kindergarten im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss ist der Kindergartenbereich vorgesehen mit Gruppenräumen, zwei im Westen, zwei im Süden. Hinzu kommen Zimmer fürs Personal, Küche, Toiletten, Speise- und Mehrzweckraum und eine »Matsch-Schleuse«: Hier können sich die Kinder umziehen, wenn sie draußen beim Spielen schmutzig geworden sind. Ebenfalls vorgesehen ist ein »Integrationsraum« für Kinder mit speziellen Förderbedürfnissen. Jede Gruppe hat direkten Zugang zum Außenbereich, der getrennt vom Außenbereich der Krippe liegt. Diese wird in den ersten Stock einziehen. Auch hier sind Gruppen-, Ruhe- und Wickelräume vorgesehen.

Das flache Dach des Neubaus wird so konzipiert, dass eine Aufstockung möglich ist. Beheizt wird das Gebäude mit Wärmepumpen, beantworteten die Planer die Frage von Stadtrat Richard Knecht (Freie Wähler). Um die Kinder vor Sonne und Hitze zu schützen sind Außenjalousien, Sonnensegel, Vordächer und auch eine Lüftungsanlage vorgesehen - diese Details wollte Rätin Hedwig Bast (Freie Wähler) wissen. Von Klaus Fischer (Aktive Liste) nahmen die Architekten den Vorschlag mit, Dach und Wände eventuell zu begrünen. Weil durch das größere Gebäude mehr Fläche gebraucht wird, fällt der ursprünglich geplant Spielplatz im Außenbereich weg: Hier habe man noch keine Alternative gefunden, so Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU), sei aber auf der Suche.

Bezug frühestens 2024

Bis die Bagger auf dem Gelände rollen, wird es noch etwas dauern. Architekt Farrenkopf geht von einem Baubeginn im Herbst 2023 aus - zuvor müssen noch Förderanträge und Genehmigungen bewilligt werden. Ende 2024 könnte der Neubau dann bezogen und im Folgejahr der Altbau abgerissen werden. Bei den Kosten gehen die Planer momentan von 7 Millionen Euro statt den ursprünglichen 4 Millionen Euro aus. In der Summe sei jedoch »alles drin«, versicherte Farrenkopf: Abbruch, Erschließung, Bauwerk, Technik, Außenanlage und Ausstattung. Zudem gehe man von etwa vier Millionen Euro förderfähigen Kosten aus.

MIRIAM SCHNURR