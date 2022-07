Obernburg: Haushalt zeigt sich von Corona unbeeindruckt

Gewerbesteuereinnahmen sind stabil, Schulden sinken, Rücklagen steigen

Obernburg 04.07.2022 - 21:21 Uhr 3 Min.

Entwicklung des Obernburger Haushalts

Ein Blick auf die Zahlen: Der Etat des laufenden Jahres summiert sich auf 32,55 Millionen Euro. 24,56 Millionen Euro stecken im Verwaltungshaushalt, 7,99 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Die Zahlen bewegen sich somit etwa auf Höhe des Vorjahres (siehe Grafik), das Haushaltsvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 670.000 Euro.

"Zusätzliche Belastungen"

Der Vermögenshaushalt - ein zentraler Baustein zur Finanzierung von Investitionen - speist sich unter anderem aus Überschüssen aus dem Verwaltungshaushalt. In diesem Jahr belaufen sich diese auf 957.050 Euro, 2020 waren sie mit gut zwei Millionen Euro mehr als doppelt so hoch. Als Grund für den Knick führt Markert »zusätzliche Belastungen« an. Darunter: die soziale Integrationsstätte, der Zuschuss für die Musikschule, das Mehr an Stadtangestellten. All das kostet.

Und dann wäre da noch »die Preisentwicklung durch Pandemie und Krieg. Personal, Rohstoffe, Baukosten: Alles wird teurer«, sagt Markert. Die Stadt habe ein Vermögen von 56 Millionen Euro in Form von Straßen, Liegenschaften und Objekte. »Das will unterhalten werden.« Als freie Finanzspanne für Investitionen erwirtschaftet Obernburg 348.000 Euro.

Gewerbesteuer füllt Geldbeutel

Ein Grund für Obernburgs gut gefüllten Geldbeutel ist und bleibt die Gewerbesteuer. Die Einnahmen »entwickeln sich relativ stabil, sodass wir den Planansatz gegenüber den Vorjahren weiter erhöhen konnten«, so Markert. 2,98 Millionen Euro spülte sie 2021 in die Stadtkasse. In diesem Jahr kalkuliert der Kämmerer mit 2,8 Millionen Euro. Zum Beginn der Pandemie hatten Markert und seine Vorgängerin Sabine Geutner noch deutlich vorsichtiger kalkuliert (2020: 1,7 Millionen Euro; 2021: 2,2). Das große Minus jedoch blieb aus.

Gut für Obernburg: »Wir sind nicht von ein, zwei großen Arbeitgebern abhängig, sondern breit aufgestellt. Das hilft«, so Markert. Entwarnung mag der Kämmerer dennoch nicht geben. Die guten Gewerbesteuer-Einnahmen der vergangenen zwei Jahre ergeben sich durch große Nachzahlungen. »Jetzt wird es spannend zu sehen: Wie sind die Unternehmen tatsächlich durch die Pandemie gekommen? Und wie wirkt sich das Ganze auf die Gewerbesteuer aus?« Markert zeigt sich vorsichtig optimistisch, rechnet mit »steigenden Ergebnissen«.

Einkommenssteuer legt zu

»Ein positiver Trend zeigt sich auch bei der Entwicklung der Einkommensteuer«, so der Kämmerer. Sie ist die wichtigste Einnahmequelle Obernburgs. 2021 belief sie sich auf 5,5 Millionen Euro, für das laufende Jahr kalkuliert Markert mit 5,75 Millionen Euro. Mit einem kleinen Plus rechnet er auch bei der Schlüsselzuweisung. 2021 erhielt die Stadt 1,28 Millionen Euro, in diesem Jahr setzt der Kämmerer 1,38 Millionen Euro an.

Der dickste Brocken bei den Ausgaben bleiben die Personalkosten. Sie steigen jährlich. Satte 7,5 Millionen Euro schlagen dafür im laufenden Jahr zu Buche, 2021 waren es 6,8. Dabei will die Verwaltung keineswegs tatenlos zusehen, wie die Kosten unaufhaltsam in die Höhe schießen. Markert: »Ausgaben in die Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen und internen Prozessen sollen die Servicequalität erweitern und Prozesse optimieren, um die Entwicklung bei den Personalkosten zumindest zu bremsen.«

Investitionen in Höhe von 7,2 Millionen Euro

Investieren will die Stadt knapp 7,2 Millionen Euro (siehe »Zahlen & Fakten«), im vergangenen Jahr waren es 4,73 Millionen Euro. Markert spricht von einem »großen Sprung« und sagt: »Wir haben viel vor.« Allerdings sind in der aktuellen Investitionssumme sind einige Projekte enthalten, die nicht - wie geplant - 2021 fertiggestellt wurden, etwa der Anbau für die Kita Abenteuerhaus. Als Ausgabenpositionen tauchen sie somit doppelt auf: im Haushalt 2021 und 2022.

Die Schulden reduzierten sich zum Jahresbeginn 2022 auf fünf Millionen Euro (2021: 5,62). Die planmäßige Tilgung beträgt etwas mehr als 600.000 Euro, bleiben zum Jahresende knapp 4,4 Millionen Euro übrig. Das macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 579 Euro, der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen liegt bei 689 Euro.

Rücklagen legen zu, Kredite 2024 wahrscheinlich

Die Rücklagen beliefen sich zum Jahresbeginn auf etwas mehr als elf Millionen Euro. »Mit dem Geld können wir unsere Investitionen im laufenden und kommenden Jahr komplett finanzieren«, sagt Markert. 2024 sind die Rücklagen aufgebraucht, dann werden neue Kredite benötigt.

Der Stadtrat will den Etat am Dienstag, 5. Juli, in der Sport- und Kulturhalle in Eisenbach verabschieden. Beginn: 19 Uhr.

Kathrin Wollenschläger

Zahlen & Fakten: Wichtige Investitionen im Haushalt o Gemeindestraßen: 1 Million Euro o Kindertageseinrichtung Abenteuerhaus Eisenbach: 1,98 Millionen Euro o Kindertageseinrichtung Sonnenhügel Obernburg: 550.000 Euro o Wasserversorgung: 520.000 Euro o Abwasserbeseitigung: 505.000 Euro o Soziale Integrationsstätte (B-OBB): 470.000 Euro o Drehleiter Feuerwehr (gemeinsam mit Erlenbach, Elsenfeld und dem ICO; Anteil Obernburg): 140.000 Euro o Digitale Funkempfänger für die Freiwillige Feuerwehr: 56.000 Euro o Schulausstattung (Digitalpakt Bayern): 95.000 Euro (kwo)