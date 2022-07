Obernburg: Freie Wähler/SPD lehnen Haushalt ab

Stadtrat: Etat mit fünf Gegenstimmen verabschiedet - Kritik an langsamer Projektumsetzung und Friedhofsplänen - Gesamtvolumen von 32,55 Millionen Euro

Obernburg 06.07.2022 - 14:45 Uhr 2 Min.

Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Fraktionsgemeinschaft der Freien Wähler/SPD dem Etat nicht zugestimmt. Zur Begründung hieß es in der Rede von Jessica Klug (FW) unter anderem, dass erneut viel eingeplantes Geld nicht ausgegeben worden sei.

Man könne es sich aber bei den hohen Teuerungsraten, die durch die kriegsbedingte Rohstoffknappheit entstehen, nicht leisten, Maßnahmen immer wieder in die Zukunft zu verschieben. Denn, so die Befürchtung, dann wären die Rücklagen bald aufgebraucht. Auch kritisierte Klug die fehlende oder zu späte Bürgerbeteiligung an Projekten wie der Freizeitanlage Wiesentalstraße oder der Friedhofsumgestaltung in Eisenbach.

Die Fraktionsgemeinschaft sei zudem unzufrieden mit der Führung des Rathauses und vermisse ein überzeugendes Projektmanagement. Außerdem wies Klug auf das Thema Kinderbetreuung hin, bei dem aus ihrer Sicht zu wenig passiere. Der Anbau der Kita Abenteuerhaus habe sich stets verzögert, Personal fehle. Man hoffe, im kommenden Jahr dem Haushalt wieder zustimmen zu können - wenn Projekte vorangehen und die Rathausgeschäfte transparenter seien.

Klugs Kritik zum fehlenden Projektmanagement und zwei »willkürlich« in der Verwaltung geschaffenen Stellen wies Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) zurück: Es habe ein Organisationsgutachten gegeben und die Verwaltung werde einen Projektmanager vorschlagen. Zudem seien die beiden geschaffenen Stellen aus dem Sozialbereich aus Prioritätsgründen vorgezogen worden.

700.000 Euro mehr

Der Rathauschef zeigte sich in seiner Rede zufrieden mit dem Haushaltsplan, auch deshalb, weil das Gesamtvolumen rund 700.000 Euro mehr beträgt als im Jahr davor. Gelohnt habe sich, dass man dieses Mal den Etat »von unten nach oben« geplant habe, indem man die Dienststellen im Rathaus direkt beteiligt und aufgefordert habe, ihre Finanzmittelbedarfe zu melden. Fieger lobte die Arbeit von Stadtkämmerer Lucas Markert: Er sei dem Prinzip des »vorsichtigen Kaufmanns« gefolgt und habe die Einnahmen niedriger und die Ausgaben höher angesetzt.

Er hob die um 700.000 Euro höheren Personalausgaben besonders im sozialen Bereich vor, die insbesondere auf die zusätzlichen Kinderbetreuungsplätze zurückzuführen sind, die es mit dem Kita-Anbau in Eisenbach bald geben werde. Bei den Bauvorhaben unterteile man in vier Prioritäten, da man nicht alles auf einmal umsetzen könne: Vorrang hätten der Kita-Anbau und der Start des neuen Bürgerhauses B-OBB.

Der Haushalt 2022 sei ausgeglichen und ohne Schulden, trotzdem sei die mittelfristige Finanzplanung kritisch: Grund dafür seien der weiter wachsende Finanzbedarf im Sozialen und ein Sanierungsstau. Man müsse sich um künftige Ausgaben und Einnahmen daher »intensiv Gedanken machen«.

Auch die Grünen stehen dem Haushalt nicht nur positiv gegenüber, gaben dem Paket aber dennoch zwei Ja-Stimmen. Eines der drei Grünen-Ratsmitglieder, Winno Elbert, war an diesem Abend entschuldigt. Fraktionssprecher Roland Arnold begrüßte zwar die zusätzlichen Kita-Plätze, mahnte aber zur Vorsicht beim Blick auf die Personalkosten, die sich in den vergangenen elf Jahren verdoppelt hätten. Auch hoffe er, dass die Folgekosten des neuen Bürgerhauses der Stadt nicht »über den Kopf« wachsen. Die Maßnahmen am Eisenbacher Friedhof mit der Versetzung des Kriegerdenkmals lehnen er und seine Kollegen wegen der hohen geplanten Investitionssumme von fast einer Million Euro ab.

Umgestaltung »unnötig«

Die Aktive Liste (AL) mit Sprecher Jürgen Wolf sieht das Vorhaben Friedhofsumgestaltung ebenfalls kritisch, diese sei »unnötig«, so Wolf. Als größten Reibungspunkt betrachtet er den Stellenplan, der enorme Kosten im Verwaltungshaushalt mit sich bringe. Insgesamt sei man sich nicht einig gewesen, ob man dem Haushalt zustimmen sollte, tue es aber doch, um die Arbeit der Verwaltung zu unterstützen.

Geschlossener gab sich die CSU: Christopher Jany nannte den Haushalt einen »tragfähigen Kompromiss«, in den sich alle Fraktionen eingebracht hätten. Positiv hervor hob er die 60 Prozent weniger Schulden seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Fieger sowie die Investitionen in städtische Einrichtungen wie Kitas und Bürgerhaus. Anders als die Grünen begrüße die CSU die Friedhofsumgestaltung in Eisenbach, die dem Trend der Urnenbestattung folge. Wichtig seien in Zukunft die Anstrengungen im Bereich Digitalisierung und die infrastrukturelle Ertüchtigung, also die konsequente Fortführung des Sanierungskonzepts für Straßen.

