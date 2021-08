Obernburg beteiligt sich an Fairer Woche in Deutschland

Aktion: Bürger können sich mit weiteren Ideen beteiligen - Kaffeeklatsch und Rosenverteilung geplant

Obernburg 23.08.2021 - 17:38 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Motto der fairen Woche heißt: »Zukunft fair gestalten - Fair handeln für Menschenrechte weltweit«. Im Aufruf heißt es, die Corona-Pandemie zeige in erschreckender Deutlichkeit, dass es weltweit um die Arbeitsbedingungen nicht gut bestellt ist. Millionen Menschen müssten unter unwürdigen und gefährlichen Arbeitsbedingungen schuften und verdienten dennoch nicht genug, um ihr tägliches Überleben zu sichern.

»Kinder werden ausgebeutet, ohne die Chance auf Bildung und eine bessere Zukunft zu haben«, kritisiert der Obernburger Steuerkreis. Insbesondere Menschen im globalen Süden seien davon betroffen, weil sie oft zu den schwächsten Gliedern der Produktionsketten gehörten und gleichzeitig kaum mit staatlicher Unterstützung rechnen könnten.

Doch auch in Deutschland habe die Corona-Pandemie unhaltbare Arbeitsbedingungen in zahlreichen Branchen offengelegt. In der Fairen Woche soll gezeigt werden, wie eine menschenwürdige und zukunftsfähige Wirtschaft gestaltet werden kann. Folgende Aktionen sind geplant:

Die Faire Woche beginnt am Freitag, 10. September, mit Verteilen von fair gehandelten Rosen vor dem Rathaus während des Wochenmarktes. Der Johannes-Obernburger-Grund- und Mittelschule werden Fair-Trade-Fußbälle übergeben. Am Freitag, 17. September, steht von 13 Uhr bis 16 Uhr ein »fairer Kaffeeklatsch« im Café Fifty mit fair gehandeltem Kaffee, hausgemachten Kuchen und Informationen zum Thema »Fair Trade« auf dem Programm.

»Alle Bürgerinnen und Bürger von Obernburg und Eisenbach können mit pfiffigen Ideen und Aktionen zur Fairen Woche beitragen«, heißt es in der Pressemitteilung. Ansprechpartnerinnen des Steuerkreises Fair Trade sind Stadträtin Ruth Weitz, E-Mail: post@ruthweitz.com, und Petra Schumacher vom Bürgerbüro der Stadt Obernburg, E-Mail: petra.schumacher@obernburg.de.

bal