Ein Ort der Be­geg­nung für al­le Obern­bur­ger - mit­ten in Obern­burg: Zwölf Wo­chen nach der In­be­trieb­nah­me ist das neue Bür­ger­haus B-OBB in der Un­te­ren Wall­stra­ße am Frei­ta­gnach­mit­tag auch of­fi­zi­ell er­öff­net wor­den. Die Ein­rich­tung soll das ge­sell­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Le­ben för­dern so­wie dem so­zia­len Aus­tausch die­nen, lau­tet der Leit­spruch.