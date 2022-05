Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Obernburg: Auf der Suche nach der römischen Zivilsiedlung

Geophysik: Mit dem Bodenradar werden Mauerstrukturen erkundet

Obernburg 04.05.2022 - 09:59 Uhr < 1 Min.

Mit einem Bodenradar untersuchte Roland Linck, Leiter der Arbeitsgruppe Geoerkundung vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, auf der 80 mal 40 Meter großen unbebauten Wiesenfläche zwischen Miltenberger Straße, Dr.-Zöller-Straße und Friedhof den Boden. An den Stellen, an denen Mauern sind, werden diese Impulse von den Mauerstrukturen reflektiert und an das Bodenradar zurückgeschickt.

Das Bodenradar ist speziell für Mauerbefunde geeignet und damit das ideale Verfahren für Obernburg. Vorteil des Bodenradars ist, dass man zusätzlich Tiefeninformationen erhält. Ein weiterer Vorteil des Bodenradars ist, dass die Messungen ohne einen Eingriff und Grabungen in den Boden stattfinden.

Bereits vor zwei Jahren gab es an einem Wohnhausneubau nur wenige Meter entfernt Grabungen, bei denen ebenfalls Gebäude- und Steinstrukturen gefunden wurden. Nun werden die Untersuchungen mit dieser Methode weiter in Richtung Westen fortgesetzt, da auch hier römische Strukturen vermutet werden. Ein Eingriff in den Boden ist dank der Geophysik hierbei jedoch nicht notwendig.

Martin Roos

Hintergrund: Römische Stadtführung Am Deutschen Unesco-Welterbetag am Sonntag, 5. Juni, um 14 Uhr gibt es eine Römische Stadtführung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Römermuseum. Um 15 Uhr können sich Interessierte durch das Römermuseum führen lassen. Anschließend gibt es um 16 Uhr im Römermuseum den Vortrag von Limeskoordinator Simon Sulk "Der Main-Limes als Teil des Unesco-Welterbes - Grenzen des Römischen Reiches".