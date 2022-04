Obernburg: Auch in diesem Sommer wird es am Mainufer keinen Biergarten geben

Vorhaben der Stadt scheitert an behördlichen Vorschriften - Redebedarf mit Landratsamt

Obernburg 13.04.2022 - 10:00 Uhr 1 Min.

»Gemütliche Biergarten«: Obernburg liebäugelt seit Langem mit einem Biergarten am Main. Bisher machen der Stadt jedoch die Vorschriften einen Strich durch die Rechnung.

Da wäre zum einen das Thema Lärm. »Dabei geht es um die Fragen, welche Veranstaltungen geplant sind und wie sich diese auf die Nachbarschaft auswirken«, so der Christsoziale. Immissionsschutz ist das Stichwort: »Es gibt hier zum einen Redebedarf mit dem Landratsamt.« Redebedarf gebe es zum anderen aber auch mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt. Der Aschaffenburger Behörde gehören viele der Flächen, auf denen der Biergarten stehen soll. Sie sei mit dem Projekt zunächst grundsätzlich einverstanden gewesen, habe sich nun aber zu Wort gemeldet - und scheinbar ihre Meinung geändert.

Mainufer soll belebt werden

Die Stadt bemüht sich schon lange um einen Biergarten. Er ist Teil der Bestrebungen, die Mainanlagen zu beleben. Geplant sind dafür unter anderem mehr Spielfläche, Fitnessgeräte, Ruheinseln, eine mobile Bühne für Veranstaltungen - und eben ein Biergarten zwischen Spiel- und Parkplatz, der bei drohendem Hochwasser innerhalb kürzester Zeit abgebaut werden kann.

2018 gründete sich dafür eigens der Arbeitskreis Mainanlagen. Ein Jahr später erteilte das Landratsamt dem Biergarten eine Absage. Begründung: Das Mainufer ist Außenbereichsfläche. Für die braucht es eine Baugenehmigung und die gibt es im Außenbereich nur mit einer Privilegierung - für einen Biergarten ausgeschlossen. Einzige Chance: den Flächennutzungsplan ändern. Der Stadtrat hat das längst beschlossen, das Okay der Behörden lässt weiter auf sich warten. Wann und ob die kommt? Ungewiss.

Ungeduld wächst

Fieger will sich dadurch nicht entmutigen lassen, auch wenn das Ganze »dauert und dauert und dauert.« Die Stadt arbeite weiter daran. »Bis wir Baurecht haben.« Er könne verstehen, dass die Ungeduld bei Vielen wachse. Vor allem, wenn man sehe, dass so mobile Lösungen in anderen Gemeinden scheinbar auch ohne Bebauungsplan möglich seien. »Und bei uns wird so ein Gedöhns gemacht.« Ein Trost: Möglich sind weiterhin kleine Essensstände oder Getränkebuden, die es in der Vergangenheit auch immer wieder mal vor Ort gegeben hat. »Aber eben nicht als Dauereinrichtung«, so Fieger.

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER