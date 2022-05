Obere Mühle in Buchen wird Senioren-Bauernhof

Stefan Grimm ist neuer Bürgermeister von Hardheim - Regionale Funde im Höhlenzentrum

NECKAR-ODENWALD-KREIS 10.05.2022 - 13:35 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die obere Mühle in Buchen. Dort will eine christliche Hilfsorganisation einen Senioren-Bauernhof einrichten. Foto: Martin Bernhard

Senioren: Die Obere Mühle in Buchen soll zum Seniorenbauernhof werden. Der Investor, die christliche Hilfsorganisation »Nächstenliebe weltweit«, stellte ihre Pläne für das Projekt in der vergangenen Gemeinderatssitzung vor. Wie die Fränkischen Nachrichten (FN) berichteten, sollen dort 25 bis 30 Senioren in eigenen Wohnungen unterkommen, teilweise in noch zu errichtenden einstöckigen Holzhäusern. Unter Anleitung sollen sie sich um Schafe, Ziegen, Hühner und Gänse kümmern. Zudem will man ein Hofcafé in der Mühle einrichten. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen, die nötige Änderung des Bebauungsplans einzuleiten.

Kommunales:Stefan Grimm ist zum neuen Bürgermeister von Hardheim gewählt worden. Der 44-jährige Stadt- und Kreisrat aus Külsheim erreichte am Sonntag im ersten Anlauf rund 68 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Mitbewerber Daniel Weber entfielen rund 28 Prozent der Wählerstimmen und auf Holger Nickert rund vier Prozent. Stefan Grimm wird sein Amt am 1. August antreten.

Freizeit: Das Eberstadter Höhlenzentrum soll um einen Ausstellungsraum für regionale geologische Funde erweitert werden. Das berichteten die FN von der vergangenen Gemeinderatssitzung in Buchen. In dem neuen Gebäude sollen Funde aus der Region Buchen es verstorbenen Hobby-Paläontologen Karl Tuschen gezeigt werden. Dieser verfügte über die bedeutendste Sammlung an Muschelkalk-Exponaten in der Region. Die Stadt wird für das Projekt rund 240.000 Euro investieren. Rund die Hälfte der Kosten wird sie über die europäische Leader-Förderung finanzieren.

Martin Bernhard