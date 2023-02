»Nur weil er Bieber heißt, muss er keinen Damm bauen!«

Was­ser ist Le­ben, ist fas­zi­nie­rend, kann aber auch ge­fähr­lich wer­den, so lau­tet die Er­kennt­nis aus der Aus­stel­lung mit dem Ti­tel »Was­ser« in der Ga­le­rie am Tor in Mil­ten­berg, die seit Ok­tober 2022 vie­le Kunst­f­reun­de an­ge­lockt hat und noch bis En­de April zu se­hen ist. So könn­te auch das Fa­zit der Er­in­ne­run­gen von Joa­chim Bie­ber lau­ten, der auf Ein­la­dung der Ga­le­ris­tin Cor­ne­lia Kö­n­ig-Be­cker am Sonn­ta­gnach­mit­tag vor rund zwei Dut­zend in­ter­es­sier­ten Zu­hö­rern kur­z­wei­lig und sehr in­for­ma­tiv über »Un­se­re Stadt am Fluss und der Hoch­was­ser­schutz« sprach.