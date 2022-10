Nur nichts auslassen

Kabarett: Auch Frauen haben »Torschlusspanik« berichtet Alice Hoffmann

Mönchberg 16.10.2022 - 13:08 Uhr 2 Min.

Beste Unterhaltung bietet Alice Hoffmann, die Kittelschürze der Nation, mit ihrem Programm »Torschlusspanik«. Foto: Miriam Weitz

Hoffmann, die als Hilde Becker, Ehefrau von Heinz Becker, bundesweit bekannt wurde, präsentierte am vergangenen Freitag ihr Programm »Torschlusspanik«.

In der fast voll besetzten Halle betrat Alice Hoffmann zu den Klängen von Azzuro die Bühne und freundete sich zunächst mit ihrem Publikum an. »Ich strenge mich an, so zu schwätze, dass sie mich verstehn tun,« versprach die Kabarettistin, gekleidet in Kittelschürze und Lederjacke, dem begeisterten Publikum. Die Verständigung klappte dann auch hervorragend.

Tattoo und Tinder

Das Programm drehte sich, wie der Titel schon verrät, um das Leben und was eigentlich ist, wenn man an den Punkt kommt, wo man sich fragt, ob man schon alles gemacht hat. Hat Alice Hoffman nicht längst noch nicht und probiert deshalb alles aus: egal ob Tattoos, Ayurveda-Urlaub oder Tinder. »Im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat«, ist das Motto ihrer Bühnenfigur.

Auch Themen wie Feminismus und Gleichberechtigung verpackt sie mit viel Wortwitz in »Torschlusspanik« »Der Mann kommt ja auch in den Klimawandel, dann zieht er sich eine grüne Hose an und hat plötzlich eine 30 Jahre jüngere Freundin,« schlussfolgert sie.

Da sei beispielsweise die Sache mit dem Führerschein, den sie in Angriff genommen hat, nachdem ihr bei einem Friseurbesuch wo ihr statt der Freizeitgoldrevue eine Autozeitschrift mit dem passenden Titel »der Mann und sein Motor« hingelegt worden war. »Früher war es ja nicht üblich, dass Frauen Führerschein machen«, erinnert sich Hoffmann. »Ihre Aufgabe war es Getränke in den Kofferraum zu hieven, die Karte zu lesen und sich beschimpfen zu lassen, wenn etwas nicht klappt«, erzählt sie mit einem Augenzwinkern.

Geklappt hat es mit dem Führerschein nicht auf Anhieb, weil sie den Fahrlehrer und den Prüfer am TÜV stehen ließ. Als der Fahrlehrer auf dem Handy anrief, habe sie vorsichtshalber nicht abgenommen und gedacht: »Das ist bestimmt eine Falle.«

Kaffee zum Fortlaufen

Auch ein Englischkurs steht auf der »Totolischt« (To-do-Liste). »Engländer schreiben, wie Bayern schwätze«, stellt sie fest und dass Coffee to go nicht mehr ist als ein Pappedeckeldippsche mit Pappedeckeldeckelsche und drin sei »Kaffee zum Fortlaufen«.

Alice Hoffmann begeisterte ihr Publikum mit viel Wortwitz, saarländischer Mundart und hat immer ein Zwinkern in den Augen, beispielsweise wenn sie feststellt, dass ein Arzt im Haus auch keine Garantie ist, dass man überlebt.

Oder wenn sie von der Tochter vom erzählt, was in einem Wochenendkurs »Sakrale Kraniche« vermittelt. Am Ende des sehr amüsanten Abends waren sich das das bestens unterhaltene Publikum und Alice Hoffmann einig: Man lebt so lange bis man stirbt - und man sollte das Beste daraus machen.

