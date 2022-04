Nur moderate Änderungen am Müllsystem im Kreis Miltenberg

Kreistag senkt Mindestvolumen bei Restmüll auf sechs Liter

Miltenberg 06.04.2022 - 16:25 Uhr 1 Min.

Immer wieder landen Dinge in der Biotonne, die dort gar nicht reingehören.

Den Kampf dafür wollte die ÖDP in der Kreistagssitzung am Montag in der Untermainhalle in Elsenfeld aber nicht von vornherein aufgeben. In ihrem Plädoyer für das Kitzinger Modell setzte Regina Frey auf Anschauung. Sie hatte einen 15-Liter-Eimer dabei - das entspricht dem Mindestvolumen an Restmüll pro Person bei 14-tägiger Abfuhr. Das sei eine »Flatrate« zum unbekümmerten Wegwerfen, kritisierte sie, griff in die Tonne und demonstrierte, dass darin nicht nur ihr Restmüll aus zwei Wochen, sondern auch alle getrennt gesammelten Wertstoffe sowie das Altglas ihres Privathaushalts hineinpassen.

»Auch über den Geldbeutel«

»Es geht nicht nur über den Geldbeutel, aber auch«, versuchte sie, bei ihren Kreistagskollegen ein weiteres Mal für das sogenannte Identsystem zu werben. Dabei werden die Leerungen der Tonne elektronisch gezählt und die Gebühren danach berechnet.

Der Appell blieb erfolglos. Die große Mehrheit der Kreisräte wollte angesichts der langen Vorberatungen und der klaren Empfehlung des Fachausschusses diese Debatte nicht eröffnen: »Wir haben den Systemwechsel geprüft«, erinnerte Nina Schüßler (Grüne): »Es gibt dafür keine politische Mehrheit.« An die umfassenden Vorberatungen hatte auch Landrat Jens Marco Scherf in seiner Einführung erinnert. Ein Jahr habe sich der Ausschuss Zeit genommen, um auf der Grundlage der Abfallanalyse Ziele und Wege für eine Weiterentwicklung des Müllsystems zu diskutieren.

Dabei hat nicht nur die ÖDP mit ihrem Drängen auf Einführung des Identsystems eine Niederlage erlitten, sondern auch die Kreisverwaltung selbst: Das Abfallwirtschaftsamt hatte die Einführung einer Pflicht-Biotonne befürwortet, weil immer noch zu viel kompostierbare Abfälle im Restmüll landen.

Damit blieben nur zwei Änderungen übrig, die der Kreistag mit großer Mehrheit beschloss:

• Das Mindestvolumen für Restmüll wird von 7,5 Liter auf sechs Liter pro Person und Woche reduziert. Damit können jetzt auch Fünf-Personen-Haushalte auf die kleinste verfügbare Tonnengröße von 60 Litern wechseln.

• Die Öffentlichkeitsarbeit des Abfallwirtschaftsamtes wird fortgeführt und in den elektronischen Medien verstärkt. Themenschwerpunkte sollen Abfallvermeidung, Bioabfall-Entsorgung und die ordnungsgemäße Entsorgung sonstiger Abfälle wie Alttextilien sein.

Sieben Räten waren diese kleinen Schritte zu wenig zielführend. Sie stimmten gegen den Vorschlag der Verwaltung. Ruth Weitz (SPD) begründete ihre Ablehnung mit dem Verzicht auf die Einführung der Pflicht-Biotonne.

Die große Mehrheit folgte indes der Argumentation des Landrats, dass die Ziele nicht durch höhere Müllgebühren zu erreichen seien: »Wir brauchen den Willen der Bevölkerung, besser zu trennen und weniger Müll zu produzieren.«

Georg Kümmel