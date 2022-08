Ukraine-Flüchtlinge: Helfer leisteten im Südspessart tausende Arbeitsstunden

In der Süd­s­pess­art­hal­le in Col­len­berg sind zwar schon seit Mit­te Mai kei­ne ukrai­ni­schen Flücht­lin­ge mehr un­ter­ge­bracht. Doch die Hal­le ist erst seit rund drei Wo­chen wie­der kom­p­lett frei. Dort wa­ren noch Sach­spen­den ge­la­gert, die jetzt in die Ukrai­ne ge­bracht wur­den. Col­len­bergs Bür­ger­meis­ter And­reas Frei­burg und Ste­fan Du­merth, der Lei­ter der Haupt­ver­wal­tung, zie­hen nun Bi­lanz: Was lief in der Not­un­ter­kunft gut, wo la­gen Pro­b­le­me? Und: Wo sind die Flücht­lin­ge mitt­ler­wei­le?