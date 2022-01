Nostalgie und Jubel im Bürgerzentrum Elsenfeld

»The Simon and Garfunkel Revival Band« begeistert mit den Hits des Kult-Duos

Elsenfeld 30.01.2022

Voll in Action: Die Simon & Garfunkel-Tributeband im Elsenfelder Bürgerzentrum.

Mit Können und Herzblut

Den Auftakt machte die Ballade »Homeward Bound« gesungen im Duett von Gitarrist Michael Frank und Flötist und Geiger Guido Reuter. Unbegleitet blieben die Musiker nicht lange. Als Sebastian Fritzlar (Keyboard und Bass) und Ingo Kaiser (Drums) die Bühne betraten, war die Band komplett und schaffte es, mit vielfältigen Instrumenten und Herzblut das Publikum für sich zu begeistern.

Der Applaus der Zuschauer war schon in der ersten Hälfte des Konzertes so kräftig, dass Frontmann Michael Funk meinte: »Ich glaube, wir müssen jetzt noch ein trauriges Lied spielen, damit wir nicht schon am Höhepunkt angelangt sich und der Abend zu schnell vorbei ist.«

Doch selbst die ruhigen Songs konnten die Stimmung der Zuschauer nicht dämpfen. Dafür sorgte auch die Fülle an Instrumenten, die die Band zum Einsatz brachte. Nicht nur mit Gitarren, Keyboard oder Trommel, auch mit eher selten gesehenen Instrumenten wie Ukulele, Flöte, Geige oder Akkordeon konnten die Musiker gekonnt umgehen. Die Hits des Duos Simon & Garfunkel wurden von der Tribute-Band nicht lediglich nachgespielt, vielmehr schaffte es die Band mit eigener Interpretation und viel Leidenschaft eine authentische und mitreißende Performanz zu bieten.

Eigentlich sollten die Künstler drei Abende in Folge auf der Bühne der Kochsmühle in Obernburg spielen. Aufgrund der Corona-Auflagen wurden die Auftritte auf einen Abend konzentriert und in das größere Bürgerzentrum in Elsenfeld verlegt. 2G+, Abstandsregeln und Maskenpflicht machten das Konzert trotz der Pandemie möglich. »Es ist großartig, wie Obernburg und Elsenfeld zusammengearbeitet haben, damit der Abend stattfinden kann. Man könnte sagen, wir sind einfach über den Main geschwommen«, so Guido Reuter.

Stimmgewaltiges Publikum

Band und Kochsmühle sind bereits ein eingespieltes Team. Seit etwa 30 Jahren und damit fast seit der Gründung der Kochsmühle spielt »The Simon & Garfunkel Revival Band« jährlich im letzten Januarwochenende in Obernburg.

Auch dieser Abend war ein voller Erfolg. Die Besucher klatschten und sangen mit und konnten sich oft kaum auf den Stühlen halten. Krönender Abschluss: der Welthit »The Boxer«. Unter dem Gesang der Zuschauer »Lie la lie« verließ die Band langsam die Bühne und hinterließ Nostalgie und Sehnsucht im Saal des Bürgerzentrums.

Kim Bachmann