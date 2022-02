Stadtprozeltener Prestigeprojekt: Noch vor der Einweihung bröckelt der Putz

Gravierendes Feuchtigkeitsproblem

Stadtprozelten 20.02.2022 - 19:10 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Schlosssaal ist die Feuchtigkeit der Wand deutlich erkennbar. Unter dem Schlosssaal ist der Gewölbekeller. Im Gewölbekeller ist das Problem am massivsten. Fotos: Hans-Jürgen Freichel

Die Bayerische Architektenkammer hat den Bau 2021 in die »Architektouren« aufgenommen.

Hinweis der Freien Wähler

Auf gravierend auftretende Feuchtigkeitsprobleme mit Folgeschäden in dem neu errichteten Anbau am historischen Rathaus in Stadtprozelten hatte die Stadtratsfraktion der Freien Wähler in der Sitzung im Januar aufmerksam gemacht und wollte darüber nähere Informationen von Bürgermeister Rainer Kroth.

Der leugnete die Schäden nicht, ergänzte aber, die Verwaltung habe die Sache im Griff und arbeite an einer Lösung. Unser Medienhaus hat genauer hingeschaut und hat sich mit Bürgermeister und dem Architekten Harald Neu vor Ort getroffen und dort zwei unterschiedliche Probleme in den Wänden vorgefunden: Feuchte im neu errichteten Mauerwerk im Obergeschoss, erkennbar an den Salzausblühungen im Schlosssaal sowie die Anfänge von Schimmelbildung als Stockflecken im Bereich des Aufzuges und weiterer Wände im Gewölbekeller.

Kran prägte das Stadtbild

Ein Blick zurück: Für den Bau des Funktionsgebäudes war ein leerstehendes, einsturzgefährdetes Gebäude hinter dem historischen Rathaus abgerissen worden. Die Bauarbeiten, die von Mitte 2017 bis November 2020 dauerten, bemerkten die Stadtprozeltener vor allem an dem Kran, der lange Zeit vor dem Gebäude stand. Die Gesamtbausumme lag bei 2,8 Millionen Euro, der Eigenanteil der Stadt bei etwa 1,5 Millionen Euro. Der Bau soll voraussichtlich im nächsten Jahr offiziell eingeweiht werden, wenn die durch Corona verschobene 500-Jahr-Feier des Alten Rathauses nachgeholt wird.

Doch noch vor der Einweihung bröckelt der Putz. Im Schlosssaal weisen Trockenränder, absandender Putz und abplatzende Farbschichten auf das Vorhandensein von Feuchte in der Wand hin. Die Ursachen werden derzeit geklärt und einiges deutet darauf hin, dass der Feuchtigkeitsschaden wohl in Verbindung mit einer Außenwasserleitung steht. Sollte dies der Fall sein, könne er unmittelbar behoben werden. Gravierender sind allerdings die Probleme im Gewölbekeller.

Betrachter anfangs begeistert

Dort sollte die Chance, den vorhandenen Felsen im Gewölbekeller sichtbar zu erhalten, genutzt werden. Das begeistert die Betrachter, sorgt aber in diesem Fall für ein größeres Feuchtigkeitsproblem im Gebäude. Denn dort im Keller drückt Wasser aus dem Fels, hinterlässt feuchten Boden, feuchte Luft und als Folge Stockflecken am neu errichteten Mauerwerk.

Hohe Luftfeuchtigkeit

Die Ursache für das Niederschlagen von Kondenswasser an den Wänden ist wahrscheinlich der vorhandenen hohen Luftfeuchte in Kombination mit niedrigen Raumlufttemperaturen geschuldet. Der Raum wird kaum genutzt, wenig beheizt und belüftet. Die Folge ist das Auftreten von Feuchteerscheinungen und daraus resultierender Schimmelbildung.

»Der erhaltene Teil des Kellergewölbes aus Rotsandstein, der in den Fuß des Burgberges ragt, wurde im Zuge der Baumaßnahme konstruktiv ergänzt und im Trockenspritzverfahren neu verfugt«, erklärt der Architekt die Baukonstruktion. Der Boden wurde unter Wiederverwendung der vorhandenen Sandsteinplatten erstellt. In der Sohle wurde eine Drainage für einsickerndes Hangwasser eingebaut.

Die neue Aufstockung über dem Keller wurde als umfassend wärmegedämmtes Bauteil konzipiert. Das energetische Konzept sah vor, dass der bestehende Gewölbekeller, der an der Rückseite offen zum Berg steht, energetisch nicht ertüchtigt wird und auch das Treppenhaus unbeheizt bleiben sollte. Wie bereits im historischen Rathaus wird auch bei diesem Gebäude das zu beheizende Gebäudevolumen möglichst auf die Nutzräume beschränkt. Jetzt wurde innerhalb des vergangenen Jahres ein verstärkter Feuchtigkeitseintritt an der Bergseite des Gewölbes festgestellt, der zu einer erheblichen Erhöhung der Raumfeuchte geführt hat. Daher sind diese Ausblühungen höchstwahrscheinlich nicht einem erhöhten Feuchtigkeitsgehaltes im Mauerwerk geschuldet, sondern der Bildung von Kondenswasser als Folge einer hohen Feuchtigkeitsbelastung der Raumluft. »Die weitere Entwicklung werden wir sorgfältig beobachten. Zur Verringerung der Baufeuchte sollte der Einbau eines Lüftungssystems in Erwägung gezogen werden«, schlägt der Architekt vor.

HANS-J. FREICHEL & JULIE HOFMANN

Hintergrund: 2,8 Millionen Euro Gesamtkosten Der Anbau am historischen Rathaus steht mit einer Nutzfläche von gut 170 Quadratmetern für vielfältige Nutzungen, auch für private Feiern (Hochzeiten) bereit. Er wurde über dem erhaltenen Gewölbekeller auf einer eigenen, neuen Betonplatte, die das darunter liegende Gewölbe überspannt, als Mauerwerksbau errichtet. Ein Zwischentrakt verbindet die beiden Gebäude. Neben der Nutzung durch Vereine und das Standesamt für Trauungen finden hier Vorträge und kleinere Veranstaltungen statt. Die örtliche Apotheke hatte im vergangenen Jahr über einen längeren Zeitraum in dem Gebäude Corona-Tests durchgeführt und aktuell finden Corona-Impfungen statt. Die Gesamtbausumme lag bei 2,8 Millionen Euro, der Eigenanteil der Stadt bei etwa 1,5 Millionen Euro. Über den Aufzug und einen Verbindungsgang ist jetzt auch das Obergeschoss des historischen Rathauses behindertengerecht zu erreichen. Das ehemalige Wohnhaus über dem Keller war bewohnt und wurde geräumt, als Einsturzgefahr bestand und dann an die Stadt verkauft. (hjf)