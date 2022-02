Noch mal Zuwachs in der Großfamilie

Soziales: Projekt »Geborgenheit für Kinder« des Obernburger Ehepaars Herbold in Rumänien läuft weiter, braucht aber Unterstützer

Obernburg 28.02.2022 - 12:52 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Geburtstagsfest wird vorbereitet: Larissa (Mitte) wird 16. Da kommen auch die nahe Checea lebenden "großen Geschwister" samt Anhang und feiern mit. Da passt kein Blatt dazwischen: Verwalter Daniel Burgaschi (Mitte) mit den neuen Zöglingen Christian, Alex und Alexandru. Zu Gast ist einer der erwachsenen "Brüder", Petrica (rechts). Cosima, Maria und Marius sind die jüngsten Zugänge in der Siguranta-Familie.

»Eine Runde geht noch«, sagt Hans Ludwig Herbold. In den gut 20 Jahren seit Gründung ist Siguranta ihm und seiner Frau eine Herzenssache geworden. Zu beider Freude läuft das erfolgreiche Projekt nicht aus. Zwar fahren sie ihr Engagement etwas zurück - schon aus Altersgründen - begleiten aber das Geschehen im 1250 Kilometer entfernten Checea weiter und kümmern sich nach wie vor um die Immobilien und Finanzen.

Schon 170 Besuche

Etwa 170 Mal besuchten sie bisher ihre »Zweitfamilie« in Checea, lernten, sich in der Landessprache zu verständigen, und es entstanden enge Bande. Vielen Schützlingen wurden sie Elternersatz. Marianne Herbold: »Zu den eigenen sechs Enkeln haben wir in Rumänien ein Dutzend dazu bekommen.« Anhaltende Kontakte zu ihren »Patenkindern« haben auch viele Siguranta-Förderer geknüpft. Rückblick: Der rumänische Despot Nicolae Ceaucescu hatte von der bitterarmen Bevölkerung möglichst viele Geburten verlangt. Nach seiner Hinrichtung 1989 und dem Umbruch im Land erfuhr die Welt: Die Kinderheime waren überfüllt und in katastrophalem Zustand.

Zahlreiche Hilfstransporte starteten damals von Deutschland aus. Auch die Herbolds waren dabei und erlebten, dass damit nur erste materielle Not gelindert werden konnte, nicht aber die der oft traumatisierten Kinder, die beengt, ohne Zuwendung und Förderung »aufbewahrt« wurden. Das führte zum mutigen Siguranta-Projekt. Beginn war in erst zwei, dann drei bescheidenen, in Eigenleistung hergerichteten Häusern, die später verkauft wurden, damit zwei Neubauten entstehen konnten. Dabei gab es jeweils finanzielle sowie tatkräftige Hilfe vom Main. Einnahmen bringen auch 20 Hektar Ackerland, das Siguranta erworben hat und das verpachtet ist. Von der ersten Siguranta-Generation kamen schließlich nur noch zwei junge Leute in Ausbildung regelmäßig nach Checea. Dass das Projekt mit sieben Neuzugängen weitergeht, sei ihrem bewährten Verwalter und Freund Daniel Burgaschi zu verdanken, berichten die Herbolds. Der habe als Pflegeeltern Dani Rogoveanu und seine in Checea schon bekannte Frau Veronica, eine Kunstpädagogin, gewonnen.

Vieles sei im Staat in 20 Jahren zwar besser geworden, aber verlassene, vernachlässigte Kinder gebe es im von Corona gebeutelten Rumänien mit seiner instabilen Regierung, lahmenden Wirtschaft und der blühenden Bürokratie auch jetzt noch sehr viele. Der Staat setze inzwischen auf das Konzept, sie in Pflegefamilien zu geben. »Doch wie es ihnen dort geht, wird kaum kontrolliert,« bedauert Marianne Herbold. Nicht wenige »Eltern« seien vor allem am Pflegegeld interessiert. Nur selten greife das Jugendamt ein. Hans Ludwig Herbold: »Wir haben erlebt, dass manche Kinder nicht einmal den Umgang mit Essbesteck gelernt hatten.« Allenfalls ältere Kinder würden Organisationen wie Siguranta anvertraut - mit allen Problemen, die in den prägenden jungen Jahren entstanden sind. Das bedeute für Pflegeeltern eine noch größere Aufgabe als früher. Hans Ludwig Herbold ist voll des Lobs für das Engagement der Rogoveanus, die mit drei halbwüchsigen Jungs und einem Mädchen die neue Siguranta-Generation begründet und vorigen Sommer mit Cosima (15), Maria (11) und Marius (9) sogar drei Geschwister aufgenommen haben. Typisch ihr Schicksal: Die Mutter verließ sie und ging nach Deutschland arbeiten, die neue Frau des Vaters verprügelte die Kinder und sogar ihn.

Großer Nachholbedarf

Die Schule hat schließlich das Jugendamt verständigt, das die Geschwister zunächst in ein »Heim für Notfälle« und dann in die Obhut von Siguranta gegeben hat. Alle drei hätten sich sofort heimisch gefühlt, sagen die Herbolds. Großen Nachholbedarf gebe es laut Veronica an Zuwendung, aber auch schulisch. Doch sie berichte von erfreulichen Fortschritten. Das treffe auch für die vier anderen Kinder zu. »Das Projekt läuft wirklich hervorragend«, so Hans Ludwig Herbold. Er hofft, dass es nicht aus Geldmangel vorzeitig beendet und das Stiftungsvermögen satzungsgemäß einer anderen Organisation mit ähnlicher Zielsetzung überlassen werden muss. »Aber noch kann ich gut schlafen«: Er baut auf treue und neue Unterstützer.

BARBARA SCHMIDT

Hintergrund: Der Verein Siguranta Der deutsche Verein "Siguranta pentru copii - Geborgenheit für Kinder" wurde 1999 gegründet und hat rund 60 Mitglieder. Jahresbeitrag: 30 Euro. Vorsitzende ist Marianne Herbold (Obernburg). Ihr Ehemann Hans Ludwig Herbold ist zuständig für Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit und informiert alljährlichen per "Siguranta-Post" in Bild und Text über die Aktivitäten. Er ist zudem Verantwortlicher in der Stiftung "Siguranta pentru copii in Romania", in die Grundbesitz und Häuser in Checea eingebracht wurden. Beide Institutionen fördern und betreiben das Projekt "Casa de Copii", mit dem unter der Obhut von einheimischen Pflegeeltern und mit Unterstützung von Psychologen und Sozialarbeitern verlassenen, vernachlässigten Kinder in Rumänien ein Aufwachsen in einer großen "Familie" ermöglicht wird: ähnlich wie in SOS-Kinderdörfern. Die Fürsorge endet nicht mit Volljährigkeit der Schützlinge. Sie werden begleitet, bis sie selbst ihr Leben gestalten können und finden auch als Erwachsene in Checea immer eine Anlaufstelle. Möglich war und ist dies alles nur mit Förderern und Spendern. In Rumänien geschieht das (noch) nicht in dem Umfang wie erhofft - vor allem Corona hat die Lage verschärft. In Deutschland gab es für die erste Generation Siguranta-Kinder jeweils zwei Paten, die je 30 Euro im Monat überwiesen. Solche Patenschaften fehlen noch für einige der sieben neuen Kinder. Persönliche Kontakte sind möglich, wenn erwünscht. Auch Einzelspenden sind willkommen, "wir brauchen jeden Euro", sagt Hans Ludwig Herbold. (B.S.) Infos über das Projekt mit Bankverbindung unter www.siguranta.de oder bei Herbold, Telefon 06022 623 715, E-Mail: info@siguranta.de