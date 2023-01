Noch keine Lösung für Kita-Erweiterung in Schneeberg

Bürgerversammlung: Kinderbetreuung sorgt für meiste Wortbeiträge unter den 79 Besuchern

Schneeberg 08.01.2023 - 14:42 Uhr 4 Min.

Noch ist keine Lösung bei der Erweiterung des Schneeberger Kindergartens "Regenbogen in Sicht. Doch die Uhrb tickt, die derzeitige Betriebserlaubnis hat nur noch bis Ende August 2024 bestand.

Zunächst ging Repp auf die Kosten des Kindergartens ein, der dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben des Kindergartens 2022 laut Planansatz auf 808.500 Euro, davon sind 695.000 Euro für Personalkosten angesetzt, die sich in den vergangenen drei Jahren laut dem Bürgermeister aufgrund tariflicher Lohnerhöhungen um 143.488 Euro erhöht haben. Pro Kind lagen die Ausgaben 2022 bei 4916 Euro. Derzeit seien 13 Krippenkinder und 78 Kindergartenkinder bis August 2023 fest gebucht, weitere Asylbewerberkinder und Kinder von Zugezogenen seien noch zu erwarten. Der durchschnittliche Angestelltenschlüssel liegt laut Repp bei 8,8.

Frist bis August 2024

Insgesamt habe der Kindergarten 99 Plätze. Davon besitze das Haupthaus in der Marktstraße eine Genehmigung für 24 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 50 Plätze für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Über weitere 25 Plätze für Kinder ab drei Jahren verfüge das Dorfwiesenhaus. Die Betriebserlaubnis hat bis zum 31. August 2024 Bestand, bis dahin muss die Kommune eine Lösung finden. Seit Juni 2020 beschäftigen sich Gemeinderat und Verwaltung bereits mit dem Thema. Denn damals erreichte den Markt seitens der Fachaufsicht des Landratsamtes die Mitteilung, dass für das Betreiben der Kindergarteneinrichtung aufgrund der Überbelastung und beengten Räumlichkeiten keine Betriebserlaubnis erteilt werde.

Dank der schnellen Umgestaltung des Jugendraums im Dorfwiesenhaus unter strengen Auflagen für eine Kindergartengruppe mit Kosten von 10.500 Euro erteilte die Fachaufsicht zunächst eine Betriebserlaubnis für drei Jahre - mit dem Hinweis, dass eine ordentliche Lösung gefunden werden müsse. Weiter legte die Behörde ein Raumprogramm auf, dass unbedingt eingehalten werden muss.

»Eine bezahlbare Lösung ist noch nicht gefunden«, so der derzeitige Stand laut Repp. Erst bei der jüngsten Bürgerversammlung im Juni 2022 hatte er noch über einen möglichen Neubau samt Machbarkeitsstudie durch ein Ingenieurbüro informiert. Als einzige Möglichkeit hatte sich ein Neubau auf dem Gelände in den »Sandwiesen« gegenüber der Gärtnerei herauskristallisiert, dies scheiterte jedoch an der damaligen Kostenschätzung von sechs bis sieben Millionen Euro.

Auch die nächste und kostengünstige Idee, auf dem jetzigen Kindergartenspielplatz ein Gebäude für eine Kindergartengruppe zu errichten und diese als Naturgruppe im Kindergartenkonzept zu integrieren, schlug fehl. »Wir haben die Idee mit Skizze dem Landratsamt und der Regierung vorgestellt. Dies wurde abgelehnt mit der Begründung, dass die Gruppen unter einem Dach sein müssen. Es wäre sonst als Diskriminierung anzusehen, wenn nicht allen Kindern die Möglichkeit gegeben würde, alle Räume zu nutzen«, erklärte der Bürgermeister. Weiter sei eine Zufahrt nicht gewährleistet, somit keine Barrierefreiheit mehr gegeben, und die Rettungswege fehlten. Auch bei der zuständigen Stelle der Staatsregierung in München habe die Gemeinde versucht, ihr Vorhaben durchzusetzen, jedoch ohne Erfolg. »Wir haben viel versucht, stoßen aber auf taube Ohren«, so Repps Resümee.

Kein Verständnis für Behörden

Für die Reaktion der Behörden hatte Marita Loster kein Verständnis, die sich als erste Bürgerin zu Wort meldete: »Warum lehnen die zuständigen Stellen die Naturgruppe ab, es gibt doch in anderen Gemeinden auch Waldkindergärten? Für wie viele Kindergartenplätze würde der Freistaat Zuschüsse bei einem Neubau geben?« Der Rathauschef antwortete, dass die Behörden die Naturgruppe nur erlauben würden, wenn diese mit einem selbstständigen Träger gebaut würde. Weiter führte er aus, dass es knapp 6000 Euro pro Quadratmeter für einen Kindergartenneubau geben würde. Dann müssten aber die Zuwendungen, die Schneeberg in der Vergangenheit für Anbau und Sanierung am bisherigen Kindergarten erhalten habe, zum Zeitwert zurückbezahlt werden, sollte das Altgebäude nicht mehr genutzt werden. Das seien in etwa 350.000 bis 400.000 Euro. Dies könne nur vermieden werden, wenn das Altgebäude einem sozialen Zweck zugeführt werde.

»Wie absurd ist das denn? Mit zwei Trägern würde die Naturgruppe gehen und mit einem nicht? Das ist nicht nachvollziehbar, wie die Behörden reagieren. Ich bin maßlos enttäuscht, wie Kommunen in die Abhängigkeit, die da heißt Stabilisierungshilfe, so wird es bei einem Neubau schlussendlich nämlich sein, reingezogen werden«, entrüstete sich Ralf Wöber und wünschte sich weiter, dass von behördlicher Seite endlich Bewegung reinkomme, damit der Markt Unterstützung bekomme.

Florian Weiss regte an, eine Möglichkeit zu finden, damit sich mehrere Kommunen zusammenschließen. Darauf erklärte Repp, dass die meisten Gemeinden im Landkreis bereits mit dem Bau begonnen hätten oder fertig seien. Ewald Winkler appellierte schließlich mit den Worten »Geht nicht, gibt's nicht« sich im Umfeld des bestehenden Kindergartens nach Scheuern und leer stehenden Gebäuden umzusehen, die abgerissen oder umgebaut werden könnten.

30er-Zone ausweiten

Des weiteren sprach Emil Bischof noch die Verkehrsbelastung in Schneeberg an. Die bisherige Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer in der Ortsmitte sei so ganz gut, aber »viel zu kurz«. Diese müsse ausgeweitet werden, denn Lastwagenfahrer sehen laut Bischof das Schild von Rippberg kommend viel zu spät und bremsen dann ab, was genauso Lärm verursacht wie die Beschleunigung der Lastwagen in umgekehrter Richtung nach Rippberg. 70 Lkw in einer Stunde habe er als Spitzenwert auf der Bundesstraße durch den Markt selbst gezählt. »Gibt es keine Möglichkeit, die Durchfahrt für Lkw unattraktiv zu machen, und können wir die verantwortlichen Behörden nicht zu einer Ortsbesichtigung vor Ort bewegen?«, wandte sich der Schneeberger an den Bürgermeister.

Repp versicherte, dass die Verwaltung weiter an dem Thema dran bleibe und erklärte, dass der Markt im September eine Anfrage beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in den Nachstunden gestellt habe. Das Ministerium habe daraufhin mitgeteilt, dass derzeit eine Untersuchung zur Senkung der Lärmschutz-Richtlinien laufe, diese aber noch etwas Zeit in Anspruch nehme. »Wir rechnen uns Chancen aus, eine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer zu erreichen«, so das Rathausoberhaupt abschließend.

JENNIFER LÄSSIG

Zahlen und Fakten: Marktgemeinde Schneeberg In der Marktgemeinde Schneeberg mit ihren Ortsteilen Hambrunn und Zittenfelden leben derzeit 1885 Einwohner, 19 weniger als im Vorjahr. 2022 wurden neun Ehen geschlossen, 14 Sterbefälle und 18 Geburten verzeichnet. Die älteste Verstorbene war 100 und die Jüngste 42 Jahre alt. Zum Jahresende von 2022 lag die Verschuldung bei 570.000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 306 Euro entspricht (Landesdurchschnitt 631 Euro). jel